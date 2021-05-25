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[阿里巴巴9988] 螞蟻借唄及花唄兩ABS 項目停止發行 涉資180億元人幣

股樓投資 13:10 2021/05/25

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上交所公司債券項目信息平台顯示，由中信証券（06030）和天弘創新分別任管理人的兩款ABS（資產抵押債券）發行項目狀態今日更新，顯示為「終止」。項目牽涉阿里巴巴(09988)旗下金融科技公司螞蟻集團。阿里半日收報205.4元升0.1%。

【大行點睇】一文看盡 騰訊阿里京東上季績後 大行最新評級和目標價  詳情請看[下一頁]

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其中，中信証券「借唄」5-14期消費貸款資產支持專項計劃，擬發行金額分別為100億元（人民幣．下同），原始權益人為重慶市螞蟻商誠小額貸款有限公司，受理日期為2020年11月20日。天弘創新「花唄」第8-15期消費授信融資資產支持專項計劃擬發行80億元，原始權益人為重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司，受理日期為2020年10月29日。不過，同時還有三個總計260億元的ＡＢＳ項目仍處於受理狀態。　　

在阿里4月接到逾180億元的天價反壟斷罰單後，人行稱螞蟻集團將整體申設為金融控股公司，並要求斷開支付寶與「花唄」「借唄」等其他金融產品的不當連接。

【恒指季檢】上市8年累升8倍 藍籌新貴信義光能靠3大因素跑出 信義系一門4傑逐個捉  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻銀行 港股

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