數字經濟監管的3個重心

「雙循環」戰略對生產力提出了更高要求，因而必須先行妥善處理好數字化生產關係，從而激發數字經濟生產力乘數效應的有效發揮。除了實體經濟部門自身積極推動數字化轉型，更需要政策對於整個產業秩序重塑發揮引導作用，以下爲筆者對數字經濟時代監管的3點猜想與倡議。

第一，謀求機會對等，强化平台反壟斷。我國正在步入後流量紅利時代，部分平台企業在跑馬圈地階段後，出現了利用自己的數據與流量優勢追求利潤最大化的情形，這可能致使實體經濟讓位於數字經濟的發展，並擠壓中小企業創新開拓的空間。爲了打造更高質量的「雙循環」，必然需要正確引導互聯網企業利用市場既有地位的不當行爲。因此，《關於平台經濟領域的反壟斷指南》的出台並非爲了打擊平台經濟的頭部企業，而是因時制宜需要做出的改變，即謀求數字經濟企業的起點公平與機會均等。營造一個公平、開放的企業競爭環境，方能激發實體經濟與數字經濟互惠共存。

第二，謀求權利對等，完善隱私保護條例。互聯網企業記錄大量的用戶行爲軌迹，借助大數據分析創造附加價值，但部分互聯網企業處理數據的過程有欠妥當。用戶理應具備對其數據的完整權利，使用但不濫用數據不能只依賴於企業自身道德約束，反而更需要法律的界定與保護。中國2017年開始實行的《網絡安全法》已對個人信息洩露明確了定義與處罰，法律主要針對網絡詐騙等行爲，但個人隱私保護不只局限於財產損失，也包含信息本身使用路徑的合理合法性。2018年實施的歐洲《通用數據條例》規定，歐洲的互聯網用戶對他們自身數據的使用有更多的控制權。比如條例規定作爲數據主體的個人有權要求清除個人數據，或者更正不準確的個人數據。

第三，謀求規則對等，積極參與數字稅國際規則制定。數據成爲新型的生產要素，即創造價值的來源，其中數據運用者與提供者均爲價值創造做出貢獻，但數據提供者卻往往難以直接分享收益。習近平總書記在《國家中長期經濟社會發展戰略若干重大問題》中提出「積極參與數字貨幣、數字稅等國際規則制定」，充分體現出我國對數字稅研究的高度重視。由政府部門向免費徵用用戶數據的平台徵收數字稅，符合「價值創造來源與去向相匹配」根本原則。此外，數字稅的合理制定也能够彌補數字經濟時代稅基侵蝕的缺陷，助於矯正跨國互聯網企業利用數字化資產內部轉移避稅的問題。因此，我國積極參與數字稅國際規則的制定，也是謀求數字經濟時代國際競爭的平等，爲我國數字服務紅利的向外輻射營造良好的國際環境。