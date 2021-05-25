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【郵輪公海遊】姚思榮：船員遊客接種疫苗後應安全　郵輪公司陸續訂泊位

商業 12:36 2021/05/25

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旅遊界立法會議員姚思榮認為，「公海遊」最重要是安全，郵輪船員及遊客需要接種疫苗是可以理解。（資料圖片）

政府當局正與郵輪營運商商討推出「公海遊」事宜，旅遊界立法會議員姚思榮認為，「公海遊」最重要是安全，郵輪船員及遊客需要接種疫苗。有郵輪碼頭公司期望，暑假可以啟動「公海遊」。

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姚思榮在電台節目上表示，部分郵輪早前已遣散員工，預計需時兩個月作準備，包括重新招聘及接種疫苗，並估計部分船員抵港後需要在本港接種，相信郵輪公司明白檢疫要求較一般本地遊更嚴謹，是可以理解。

環美郵輪碼頭公司董事總經理班智榮在同一節目上指出，現時全球超過40個國家地區已重開郵輪公海遊，已有60萬人次乘搭，雖然期間有數十宗確診個案，但疫情無爆發，相信只要做好相關安全措施，加上接種疫苗的情況下，公海遊是安全。他透露，部分郵輪公司已陸續開始來港預訂泊位，到8月中每周已有5次停泊預約。

對於政府要求遊客同樣需要接種疫苗，班智榮認為，部分不適合接種疫苗人士，或未能接種疫苗的兒童，應該以醫生證明或檢測豁免。

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責任編輯：朱悅瀅

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