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白俄指控哈馬斯圖炸客機 哈馬斯否認

環球社會熱點 12:22 2021/05/25

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白俄羅斯政府周日出動戰機，勒令一班客機改道降落首都明斯克，並拘捕機上異見記者普羅塔謝維奇。白俄羅斯政府及後聲稱，因接獲線報指巴勒斯坦恐怖組織哈馬斯意圖炸毀客機，才會下令迫降。不過，哈馬斯發言人表明，對此事毫不知情。

白俄被捕異見記者認罪 強調政府合情合理 【下一頁】

白俄羅斯「劫機」捕異見記者 國際社會譴責（第二版） 【下一頁】

白俄外交部發言人指出，政府按照國際規定，在接獲炸彈襲擊威脅時勒令客機降落，明言願意接受外國專家參與調查。白俄羅斯空軍司令表示，瑞安航空（Ryanair）的機組人員決定改道飛往首都明斯克（Minsk），戰機只是為其護航。

一名官員其後讀出哈馬斯的威脅訊息，指哈馬斯要求以色列停止襲擊加沙走廊，以及歐盟停止支持以色列，並表明若不答應要求，一枚安裝在飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）航機的炸彈，將在周日（23日）爆炸。

然而，哈馬斯發言人巴爾胡姆（Fawzi Barhoum）否認事件，強調組織毫不知情，亦不會採取如此手法，懷疑有人存心妖魔化哈馬斯，影響全球對巴勒斯坦人民的觀感，以及削減巴勒斯坦人民反抗的合理性。以色列與哈馬斯早於上周五（21日），已達成停火協議，終止連續11日的流血衝突。

責任編輯：吳漢培

 

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