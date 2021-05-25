【快手業績】快手1024績後遭多家券商下調目標價　股價跌逾一成創上市後新低（附目標價一覽）

▲ 【快手業績】快手1024績後遭多家券商下調目標價 股價跌逾一成創上市後新低

快手 （01024） 首季經調整淨虧損約49億元，較去年同期的43億、上一季度的7億元，均見擴大。快手首季業績未令市場滿意，多家券商並將焦點放在快手未來增加開支的重點上，紛下調快手目標價，快手股價績後跌逾一成，創上市新低。

摩根士丹利預期，快手今年日活躍用戶（DAU）料保持平穩，4至5月份日活躍用戶少於2月。大摩指，快手廣告收入增加雖然提升整體毛利率，但快手同時增加其他開支，包括銷售及市場推廣支出首季大增43%、直播收入分成比例增加、內容投資等，因此預期今年快手淨虧損擴大至110億元人民幣，第二季直播收入料減少13%，因此調低快手目標價。

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美銀認為，快手首季收入符預期，但基於其進取的投資，因此下調其目標價至303元，相當於2023財年預測市盈率約48倍。瑞銀指，快手毛利率低及市場銷售支出較高，加上直播收入遜於預期，料市場對季績反應好壞參半，留意其毛利率走勢。

野村稱，若將快手與抖音比較，抖音的增長動力明顯較強，令快手與抖音在旗艦apps的差距，無論在花費時間或日活躍用戶（DAU）均在近月不斷擴大，將繼續關注快手與抖音之間的競爭。

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編輯：陳韻妍