【券商點睇】高房價地區作試點機會愈大 國內房產稅勢在必行？

中信證券指，中國當局出台房地產稅是大勢所趨，預計，房地產稅將主要針對房價上漲過快的區域，試點推廣。2019年以來房價上漲愈快，絕對房價水平愈高的地區，房地產稅先行試點的機會愈大。

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不過，在相當長的時間，不會跨區域計算房屋持有套數和人均住房面積，否則將導致市場熱度進一步向核心區域收斂，而廣闊的三四綫城市目前並不適合探討出台房地產稅。

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中信指出，房地產稅改革的一些核心原則明確，如給予合理免徵面積、免徵套數，並確定一個比較恰當、社會可承受、調控有效果的真實年化稅率。這種真實年化稅率，既要考慮名義稅率的因素，也要考慮評估指導價和實際房價，以及應納稅金額抵扣等因素。

根據報告，存量住房的商品化和市場化是開徵房地產稅的先決條件。房改推進至今，絕大多數城市的非商品化住房佔比已經不高。但更重要的客觀條件是房屋供給較為充裕，房地產稅不至於轉嫁為租金持續上漲，成為中低收入人群的負擔。這個客觀條件目前也已經成熟了。

另外，房地產稅改革的核心目標不是構建地方主體財政收入來源，不是替代土地出讓金。房地產稅可以適當增加持有房屋的機會成本，適當增加二手房供給，遏制房價過快上漲。

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記者：林衛