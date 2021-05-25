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【私隱保障】Google新增「My Activity」密碼驗證功能　用戶可隱藏搜尋歷史免被監視

科技 11:54 2021/05/25

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Google在My Activity頁面加入密碼保護功能，開啟該設定後，用戶需額外輸入密碼，才能查看過往瀏覽及搜尋紀錄。

現今用戶更重視數據安全及個人私隱，但無論在Google搜尋任何網頁及內容，都會留下紀錄。最近Google就宣布，在My Activity頁面加入密碼保護功能，用戶在開啟該設定後，需要再額外輸入密碼，才能查看過往瀏覽紀錄及搜尋內容。

＜＜【網上相簿】Google Photos存量即將設限　哪些網上相簿可取代？

＜＜ 【Google實體店】Google將於紐約設立實體店　料今年夏季開幕

以往用戶在登入帳戶後，便可在Google的My Activity服務頁面中，查看個人定位紀錄、曾瀏覽過的網頁、搜尋內容，以及YouTube觀看紀錄等。為了提供額外保障，Google新增額外驗證功能。用戶需要登入個人帳戶，再輸入密碼進行確認，才能查看或刪除在My Activity的歷史紀錄。

若要開啟此功能，可到activity.google.com網頁中，點擊進入「管理活動」介面，選擇管理「我的活動」驗證模式，點擊「需要額外驗證」選項，然後保存並輸入密碼。對於在共用電腦使用Chrome瀏覽器及Google服務的用戶，開啟額外驗證功能可保障個人私隱。不過， Google也提醒，用戶在My Activity的資料仍有機會出現於其他Google產品及服務。

責任編輯：李寶如

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