【半導體短缺】PS5半導體不足致供應緊張　日本拍賣網站售價比新機貴5成

▲ 5月份拍賣網站上，PS5主機的價格高於新機約5成。（法新社圖片）

PlayStation 5（簡稱，PS5）是打機迷想入手的遊戲機，但近日又傳出供應緊張的問題。據《日經中文網》報道，由於半導體供應不足，令PS5供應緊張。加上在家需求令遊戲需求暢旺，令新機出現缺貨問題。

日本商品價格調查公司AucFan稱，雅虎拍賣（Yahoo Auctions）上架的PS5主機，於5月12日的平均售價為每部約7.6萬日圓，高於新機約5萬日圓的建議零售價。

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半導體供應不足 生產及供應受阻

5月份日本拍賣網站上，PS5主機的價格高於新機約5成。但事實上，其在上市後的「抄價」情況，一度有改善。只是4月價格再次提高。有分析估計，其中一個原因為半導體供應不足，令生產和供應陷入停滯。

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半導體不足令生產和供應緊張。索尼集團副社長兼首席財務官十時裕樹曾預計，今個財年或以半導體為中心，元件供應制約將會持續。

PS5在去年上市，為索尼集團7年以來，首次推出的新款遊戲機。加上在家需求帶動，PS5的銷量截至2021年3月達到780萬部，超過了其初期目標的760萬部以上。

責任編輯：馬意文