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馬來西亞兩輕鐵相撞 逾210人受傷

環球社會熱點 12:00 2021/05/25

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馬來西亞首都吉隆坡周一（24日）晚上發生輕鐵列車相撞意外，一列載有213名乘客的輕鐵與無載客列車相撞，造成超過200人受傷，47人情況危殆。據初步調查指，懷疑輕鐵控制中心出現溝通失誤，導致兩列車駛入同一條路軌。

馬來西亞近7,000宗確診破紀錄 收緊防疫措施 【下一頁】

吉隆坡警方表示，涉事輕鐵相撞事故發生於周一晚上8時45分，一列載有213人的輕鐵列車，與無載客列車在雙子塔附近隧道迎頭相撞，166人受輕傷，47人情況危殆。事發相片及影片顯示，列車內車窗玻璃破碎一地，不少乘客受傷躺在地上等待救援。

據警方初步調查，懷疑輕鐵控制中心出現溝通失誤，一列完成維修並由人手駕駛的輕鐵，與載滿乘客的自動駕駛列車，錯誤行駛同一條軌道而釀禍，事件仍在調查當中。

馬來西亞經濟重鎮料全面封城 疫情倘不降溫 【下一頁】

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）於Facebook發表聲明，下令要求輕鐵營運商Prasarana Berhad及交通部長魏家祥深入調查，查明事故原因。魏家祥指是次輕鐵相撞事故屬該鐵路營運23年來最嚴重意外。

責任編輯：郭麗明

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