▲ 【人民幣】瑞銀財管調整人民幣走勢預測 美元兌人民幣第三季料觸底反彈、留意聯儲局縮表

瑞銀調整美元兌人民幣匯率預測，瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外匯及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）建議，投資者在今年第三季繼續做多人民幣兌每美元，預期美元兌人民幣在今年第三季將進一步走低，並會在該季度觸底，但第四季需要密切關注聯儲局的政策論調，因隨美元弱勢終結，明年美元兌人民幣將有更多上行空間。

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施德銘認為，美元兌人民幣在未來數月將進一步下跌，因此將9月底的預測從6.35下調至6.30，年底則看6.35，明年3月的預測值則由6.35上調至6.40，明年6月底將上看6.45，有關調整旨在使投資者為美元弱勢的終結做好準備，並意味美元兌人民幣在今年第四季將橫盤整理，明年則有一定上行潛力。

三大原因調整人民幣走勢預測

他解釋，是次調整是基於三個因素：首先，預計聯儲局會將在今年下半年某個時點開始為明年縮減資產購買計畫做鋪墊，這應該會推高美國長期利率，包括名義利率和實際利率，進而導致人民幣具吸引力的息差優勢減弱。

其次，明年全球GDP增長將有所放緩，進而廣泛削弱投資者的風險偏好。

第三，明年中國經常帳盈餘料再度下降，這些因素將限制人民幣兌美元進一步升值，使得美元兌人民幣在今年第四季進入盤整，並在2022年轉為走升。

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編輯：陳韻妍