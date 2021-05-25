【疫苗接種】港府擴大疫苗接種計劃　持雙程證內地人及難民可免費打針

▲ 林鄭月娥：考慮公務員接種疫苗後享額外假期 經濟誘因由政府提出或招反效果

本港目前有逾120萬人已接種第一劑疫苗，但接種率仍低於歐美等地，亦低於可達群體免疫率水平。特首林鄭月娥表示，考慮讓前線公務員接種疫苗後享有額外假期。另一方面，港府擴大疫苗接種計劃至部份非香港居民，持「雙程證」人士及難民可以免費接種疫苗。

港府宣布，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃將覆蓋持「往來港澳通行證」（俗稱「雙程證」）並將會在香港逗留一段時間的內地居民。同時，政府準備為在香港的免遣返聲請人及獲聯合國難民事務高級專員署確認為難民的人接種疫苗。

持雙程證人士可於周五起預約

港府指，凡持有雙程證獲准以訪客身分逗留香港，並且無需延期也可以在逗留期限屆滿前完成接種兩劑疫苗的訪客，可以由5月28日開始在辦公時間內帶同雙程證及由本港入境事務處簽發的入境標籤或延期逗留標籤，前往任何一間郵政局（流動郵政局除外），由職員協助預約接種疫苗。

至於確認為難民的人士，政府現正透過香港國際社會服務社，向有關人士進行問卷調查，了解他們對接種疫苗的意向。港府計劃於7月開始，安排4至6間指定疫苗接種中心，為有關人士接種疫苗，並提供翻譯服務。

林鄭月娥：政府提出疫苗接種經濟誘因或招反效果

特首林鄭月娥出席行政會議前表示，疫苗接種經濟誘因應由私人機構或僱主提出，例如接種兩劑疫苗可豁免檢測，而政府作為僱主，正考慮讓前線公務員接種疫苗後享有假期。她又指，若以現金或實物以鼓勵接種疫苗，不宜由政府提出，反稱可能會造成反效果。

另外，日前行政會議成員林健鋒出席電台節目時表示，商界計劃向已接種疫苗人士提供自助餐及預留機票等優惠。

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編輯：袁諾曦