▲ 【芯片換疫苗】傳蘋果為台積電爭取疫苗 台積電：純屬市場傳言

台灣新冠肺炎疫情升級，晶片廠亦紛紛傳出有員工染疫。 市場傳出，蘋果（美：AAPL）因擔心芯片供應斷鏈，正協助爭取輝瑞或莫德納（Moderna）疫苗給台積電 （2330） 及員工家屬使用。不過，台積電已表示，純屬市場傳言。

台積電一員工染疫 晨星：台積電護城河不受疫情停電影響【下一頁】

台灣新冠肺炎確診人數超過4,900人，累計死亡人數29人，染疫人口遍佈各行各業，科技業也紛紛傳出疫情。其中，台積電中科廠上周傳出有員工確診，台積電表示，該員工已入院進行妥善診治，該員工曾近距離接觸者約10餘人，也於當日離廠並進行為期14日居家隔離，目前皆無不適症狀，且此事件不影響公司營運。

台積電是全球頂尖的半導體供應商，在晶圓代工領域的市佔率高達56%，擁有蘋果（Apple）和高通（Qualcomm）等客戶，從去年底車用芯片短缺以來，包括美國在內的多個國家都希望台積電協助應對晶片困境。

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編輯：吳敏芳