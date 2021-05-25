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【印度疫情】夫婦包機辦婚禮 過百人避防疫限制（有片）

環球社會熱點 11:34 2021/05/25

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印度新冠疫情持續，不少地方實施嚴格防疫措施，限制民眾群聚。有媒體報道指，一對印度夫婦為避開當地新冠疫情限制措施，包機與過百名親友在半空中舉行婚禮。據悉，婚禮片段曝光後，引來外界關注防疫漏洞情況，印度當局已就事件展開調查。

印度5度延長封城 確診持續下降或解封 【下一頁】

近日印度網絡上流傳一段影片，一對夫婦身穿印度傳統服飾在飛機上舉行婚禮。據英國廣播公司（BBC）報道，航班為包機航班，從南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）出發。由於泰米爾納德邦現時限制婚禮參加人數上限為50人，外媒猜測空中婚禮是躲避防疫限制。

婚禮影片

影片公開引來外界關注，印度當局已就事件展開調查。印度民航總局（DGCA）官員受訪時表示，涉事航空公司SpiceJet中，有份登上航班職員已被停職。SpiceJet發言人表示，有人在婚禮舉行後透過旅遊中介預訂航班，由馬杜賴（Madurai）飛往班加羅爾（Bangalore）。發言人強調，已清晰告知客人需遵守防疫規定，禁止在飛機上舉辦任何活動。

印度政府勒刪印度變種資訊 批散佈假消息 【下一頁】

印度現正爆發第二波新冠疫情，官方統計數字顯示已累計至少30萬人死亡，但專家估計，實際死亡人數或會更多。當地數周以來，醫療及火葬場系統不堪重負，氧氣嚴重短缺，並需要全日舉行火葬。有未能負擔火葬費用的貧窮家庭，則直接將染疫離世家人屍體投入恆河。

責任編輯：李俊儀

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