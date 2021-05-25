▲ 【港交所388】史美倫：LME擬推4款金屬合約支援可持續發展 許正宇不忘「谷針」

港交所 （00388） 舉行LME ASIA 2021 亞洲金屬研討會，港交所主席史美倫發表演講指，倫敦金屬交易所（LME）在疫情後面對中國帶領增長、數碼化、重視可持續發展3大趨勢，LME在中日韓等區內經濟體擬2050、2060年達至「碳中和」，會推出4款新商品合約支援，包括電池原料的氫氧化鋰（lithiym hydroxide）、3款廢料金屬（scrap metals）。

史美倫指出，碳中和、可持續發展同時對銅、鉑、鎳、鋰等金屬有很大需求，LME除了推出商品期貨合約，也擬在第3季推出「LME護照」系統，加強採購商品的流程認證和透明度。

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財庫局局長許正宇出席同一場合時稱，疫情以來香港資本市場展現韌性，同時需要走向數碼化、可持續發展，包括在新股流程節省紙本文件，也支持LME推出LME護照。許正宇稱，港交所收購LME約8年，兩地市場連接度提高，比喻「好的婚姻需要有相同目標」，認為港交所、LME有「美好婚姻」。

港府近期不斷加強宣傳接種疫苗，許正宇在LME研討會也不忘鼓勵接種，稱疫苗有助人員流動以至出遊度假。

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記者：麥德銘