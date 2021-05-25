被捕異見記者認罪 歐盟宣布制裁白俄

白俄羅斯異見記者普羅塔謝維奇周日被捕後，至今下落不明。網絡上流傳一段影片，顯示普羅塔謝維奇公開認罪，並表示會配合調查。歐盟隨後宣布，對白俄羅斯實行新一輪經濟制裁，對象包括白俄總統盧卡申科。

白俄羅斯「劫機」捕異見記者 國際社會譴責（第二版） 【下一頁】

26歲的普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）在影片中，表示白俄羅斯內政部的指控正確而且合法，他將配合調查，並承認在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）參與組織大型騷亂。外媒指片段中普羅塔謝維奇右眼似乎有瘀傷，而此前他從未表示打算承認白俄政府提出的指控，所以部分熟識普羅塔謝維奇的人士認為，他是出於壓力才認罪。片段相信是白俄警方拍攝，為普羅塔謝維奇被捕後首次露面。

歐盟於周一（24日）召開會議，一致同意譴責白俄政府迫降客機，緝捕異見人士的行為，並宣布實施新一輪經濟制裁。制裁對象將針對有參與迫降客機的人士，以及金援白俄羅斯政府及航空業的商業事務。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）​亦強調，將落實更多經濟制裁。

歐盟亦建議航班避免途經白俄領空，並同意採取必要措施禁止白俄客機飛越歐盟領空，以及在歐盟國家機場升降。目前，歐盟飛往白俄羅斯的航班已全數停航。

白俄羅斯迫降航機 異見記者與女友同被捕（第二版） 【下一頁】

普羅塔謝維奇原定周日從希臘首都雅典出發，乘坐瑞安航空（Ryanair）FR4978航班，飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。白俄羅斯當局在航班飛行中途，聲稱機上或有炸彈，要求航班改於白俄羅斯首都明斯克（Minsk）降落，並派出一架MiG-29型號戰機護航。普羅塔謝維奇落機後即被捕。

責任編輯：吳漢培