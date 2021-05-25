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白俄被捕異見記者認罪 強調政府合法合理

環球社會熱點 11:04 2021/05/25

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白俄羅斯異見記者普羅塔謝維奇周日被捕後，至今下落不明。網絡上流傳一段影片，顯示此前曾宣言絕不認罪的普羅塔謝維奇，突然公開認罪，並表示會配合調查，更強調自己身體非常健康。

白俄羅斯「劫機」捕異見記者 國際社會譴責（第二版） 【下一頁】

26歲的普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）在影片中，表示白俄羅斯內政部的指控正確，而且合法合情，他將配合調查與當局合作，並承認在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）參與組織大型騷亂。另外，普羅塔謝維奇表明，

「我無健康問題，心臟同其他器官正常。」

（I can say that I have no health problems, including heart problems or problems with any other organs）

外媒指片段中普羅塔謝維奇右眼似乎有瘀傷，而此前他從未表示打算承認白俄政府提出的指控，所以部分熟識普羅塔謝維奇的人士認為，他是出於壓力才認罪。片段相信是白俄警方拍攝，為普羅塔謝維奇被捕後首次露面。

白俄羅斯迫降航機 異見記者與女友同被捕（第二版） 【下一頁】

普羅塔謝維奇原定周日從希臘首都雅典出發，乘坐瑞安航空（Ryanair）FR4978航班，飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。白俄羅斯當局在航班飛行中途，聲稱機上或有炸彈，要求航班改於白俄羅斯首都明斯克（Minsk）降落，並派出一架MiG-29型號戰機護航。普羅塔謝維奇落機後即被捕。

責任編輯：吳漢培

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