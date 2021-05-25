白俄被捕異見記者拍片認罪 其父認為子被威脅（第二版）

白俄羅斯異見記者普羅塔謝維奇周日被捕後，至今下落不明。網絡上流傳一段影片，顯示此前曾宣言絕不認罪的普羅塔謝維奇，突然公開認罪，並表示會配合調查，更強調自己身體非常健康。普羅塔謝維奇的父親Dzmitry看過影片後，認為兒子應該是被迫認罪。

（第二版加入普羅塔謝維奇的父親回應）

白俄羅斯「劫機」捕異見記者 國際社會譴責（第二版） 【下一頁】

26歲的普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）在影片中，表示白俄羅斯內政部的指控正確，而且合法合情，他將配合調查與當局合作，並承認在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）參與組織大型騷亂。另外，普羅塔謝維奇表明，

「我無健康問題，心臟同其他器官正常。」 （I can say that I have no health problems, including heart problems or problems with any other organs）

外媒指片段中普羅塔謝維奇右眼似乎有瘀傷，而此前他從未表示打算承認白俄政府提出的指控，所以部分熟識普羅塔謝維奇的人士認為，他是出於壓力才認罪。片段相信是白俄警方拍攝，為普羅塔謝維奇被捕後首次露面。

Dzmitry看過影片後，覺得兒子的鼻子形狀有變，認為他可能有受傷。Dzmitry指片中兒子語調古怪，語帶保留且明顯緊張，同時桌上的香煙不屬於兒子，推算他是被迫認罪。Dzmitry稱兒子不應該認罪，因為政府的指控根本子虛烏有。Dzmitry批評白俄政府今次是報復兒子，行為極度「瘋狂」（insanity）。

白俄羅斯迫降航機 異見記者與女友同被捕（第二版） 【下一頁】

普羅塔謝維奇原定周日從希臘首都雅典出發，乘坐瑞安航空（Ryanair）FR4978航班，飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。白俄羅斯當局在航班飛行中途，聲稱機上或有炸彈，要求航班改於白俄羅斯首都明斯克（Minsk）降落，並派出一架MiG-29型號戰機護航。普羅塔謝維奇落機後即被捕。

責任編輯：吳漢培