白俄被捕異見記者拍片認罪 其父認為子被威脅（第二版）

白俄羅斯異見記者普羅塔謝維奇周日被捕後,至今下落不明。網絡上流傳一段影片,顯示此前曾宣言絕不認罪的普羅塔謝維奇,突然公開認罪,並表示會配合調查,更強調自己身體非常健康。普羅塔謝維奇的父親Dzmitry看過影片後,認為兒子應該是被迫認罪。

26歲的普羅塔謝維奇(Roman Protasevich)在影片中,表示白俄羅斯內政部的指控正確,而且合法合情,他將配合調查與當局合作,並承認在白俄羅斯首都明斯克(Minsk)參與組織大型騷亂。另外,普羅塔謝維奇表明,

「我無健康問題,心臟同其他器官正常。」

(I can say that I have no health problems, including heart problems or problems with any other organs)