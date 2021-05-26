【小米股價】小米：美東下午4時09分　美法院正式撤銷美國投資者購買或持有小米證券全部限制

▲ 【小米股價】小米升5%再試挑戰28元 2000沽盤排隊先行獲利

小米（01810）宣布喜訊，美東時間5月25日下午4時09分，美國哥倫比亞特區地方法院頒發了最終判決，解除了美國國防部對於小米「中國軍方公司」的認定，正式撤銷了美國投資者購買或持有小米證券的全部限制。

小米表示，感謝全球用戶、合作夥伴、員工、股東對小米的信任和支持。小米是一家開放、 透明、股票公開交易、經營管理獨立的公司。小米將持之以恒，為用戶提供值得信賴的消費電子產品與服務，堅持做感動人心、價格厚道的好產品，讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。

小米昨獲重新納入富時全球股票指數系列，消息帶動小米股價一度升5%，高見28元，向上挑戰上周五（21日）一個月高位28.15元。不過，逾2000沽盤於小米28元價位排隊出貨，打算先行獲利。小米股價全日升4.1%，收報27.75元，成交54.3億元。

小米獲重新納入富時全球股票指數系列，詳情請看【下一頁】

早上10時32分，小米於28元共排出1800個沽盤，涉740萬股或近2.1億元。

截至10時38分，小米於28元的沽盤增加至2000個，涉820萬股或近2.3億元。

小米28元價位沽盤曾增加至2600個，涉1100萬股。截至中午收市，小米28元共有2400個沽盤，涉920萬股或近2.6億元。

小米最終未能升穿28元，截至U盤收市，小米28元價位的沽盤合共有2200個，涉1000萬股。

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責任編輯︰梁浩碩