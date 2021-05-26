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【小米股價】小米曾升逾2%　美法院正式撤銷美國投資者購買或持有小米證券全部限制（附短片）

股市 17:32 2021/05/26

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美法院正式撤銷美國投資者購買或持有小米1810全部限制

小米 （01810） 宣布喜訊，美東時間5月25日下午4時09分，美國哥倫比亞特區地方法院頒發了最終判決，解除了美國國防部對於小米「中國軍方公司」的認定，正式撤銷了美國投資者購買或持有小米證券的全部限制。

小米股價今早破頂，曾升2.7%，盤中高見28.5元。收市報28.15元，升幅1.4%，成交45.08億元。

小米獲重新納入富時全球股票指數系列，詳情請看【下一頁】

小米表示，感謝全球用戶、合作夥伴、員工、股東對小米的信任和支持。小米是一家開放、 透明、股票公開交易、經營管理獨立的公司。小米將持之以恒，為用戶提供值得信賴的消費電子產品與服務，堅持做感動人心、價格厚道的好產品，讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。

小米昨獲重新納入富時全球股票指數系列，消息帶動小米股價一度升5%，高見28元，向上挑戰上周五（21日）一個月高位28.15元。不過，逾2000沽盤於小米28元價位排隊出貨，打算先行獲利。小米股價全日升4.1%，收報27.75元，成交54.3億元。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 小米集團－W（01810） 新經濟股 小米

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