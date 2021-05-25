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【Bitcoin】橋水達里奧透露持有比特幣　惟警告「比特幣最大風險源自其成功」

股市 10:37 2021/05/25

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橋水達里奧透露持有比特幣　惟警告「最大風險是源自比特幣的成功」

全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）早前表示對比特幣的未來憂慮。達里奧指，比特幣的成功是其最大風險，但他仍偏向持有比特幣多於債券。達里奧透露自己持有若干比特幣，但未有提及數額。

達里奧在一個研討會上指出，加密貨幣仍面臨風險，而「比特幣最大風險是它的成功（Bitcoin’s greatest risk is its success）」，因為令人憂慮是，政府有控制比特幣或數字貨幣的能力，當局或會嘗試封殺比特幣。

內地再提打擊比特幣交易，看【下一頁】

不過，他指出，相比起政府失控地發行債券，自己寧願信任比特幣，也不相信政府債券。達里奧早前已表明看淡債券，認為投資者持有債券將跑輸通脹。

達里奧3月時已警告，一旦加密貨幣對視為國債的競爭威脅，美國可能會禁止比特幣，一如當局於1930年代對黃金所做的一樣。

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【鱷王分析】橋水達里奧：美股泡沫正在「半路上」 　白宮發放現金支票恐加劇投機熱潮

【Bitcoin】橋水達里奧：比特幣或被政府宣布為不合法

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編輯：袁諾曦

對沖基金 數碼貨幣 比特幣 達里奧

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