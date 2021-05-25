【港交所CEO】歐冠昇：香港是最國際中國城市　最中國的境外城市

▲ 歐冠昇上任港交所集團行政總裁後出任LME亞洲年會。

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）周一履新，歐冠昇今早出席港交所旗下LME ASIA 2021 亞洲金屬研討會時發表演講，他除了自我介紹外，也重申港交所的中國故事機遇，形容中國國民巨大儲蓄、科技創新下，香港在中國金融開放有關鍵角色，國際投資者正到亞洲尋找機會。歐冠昇稱香港資本市場優勢在於法治精神、資訊自由流通，「香港最國際化的中國城市，也是最中國的境外城市。」

他在演講時先介紹自己花名為「Gucho」，出生於阿根廷，指當地除了足球、探戈有名，也是拉丁美洲資源大國，過去30年在摩根大通工作，包括駐香港出任摩通亞太區主席兼首席執行官8年。

李小加曾任石油工人記者 阿根廷籍CEO歐冠昇經歷有何特別？可見【下一頁】

在金屬發展方面，歐冠昇稱，即使過去12個月全球經歷很大挑戰，對全球經濟增長感樂觀，區內製造業改善下，基本金屬價格回升，認為中國正是帶領增長的前沿，是多項基本金屬的最大消費者。港交所在倫敦金屬交易所（LME）外，在前海聯合交易中心（QME）、持有少數股權的廣州期貨交易所中，也會爭取在中國商品市場有更重要角色。

相關文章：

【港交所新CEO】歐冠昇履新稱加入港交所是「至高榮譽」 外電：整肅交易所內部文化

【港交所新CEO】歐冠昇基本年薪1000萬、高過李小加 分兩年獲近一億元股份

記者：麥德銘