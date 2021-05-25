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【AlipayHK】長和支付寶香港股權進一步降至不足20%　螞蟻佔逾8成（附短片）

股市 17:33 2021/05/25

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【AlipayHK】長和支付寶香港股權進一步降至不足20%　將AlipayHK股份售予螞蟻

長和 （00001） 與阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團早年合資成立支付寶香港（AlipayHK），雙方各持一半股權。然而，去年經過新一輪增發股份後，長和在AlipayHK持股降至40%。本地傳媒報道，長和在支付寶香港 （AlipayHK ）的持股進一步降低至不足兩成。

長和支付寶香港股權攤薄至40% AlipayHK：螞蟻與長和共同決定【下一頁】

長和與螞蟻於2017年合資成立AlipayHK ，長和與螞蟻集團透過CKHH Alipay Internet Services（HK） 全資擁有AlipayHK，而長和與螞蟻集團各佔CKHH Alipay50%股權。去年9月，CKHH Alipay增發股份，惟只向螞蟻配發，涉及4,970.9萬股（涉6,200萬美元）。完成後螞蟻持股躍升至60.3%，長和則攤薄至僅39.7%。

CKHH Alipay上月才向公司註冊處遞交的年度申報表，《蘋果日報》報道，原來長和於去年9月2日，不但沒有注資，更把CKHH Alipay大約4,810.57萬股轉讓給螞蟻，惟未有披露作價 ，令長和及螞蟻持股變成19.9%及80.1%。

AlipayHK發言人未有回應轉讓股份交易作價，以及會否引入新股東，抑或傾向獨資經營，僅重申是次變動是雙方為進一步提升AlipayHK的營運效率而共同作出的決定。

馬雲據報將辭任湖畔大學校長 　未來或在校授課【下一頁】

去年9月，AlipayHK董事大換血，長和老臣子及螞蟻高層全數離任董事一職，包括長和聯席董事總經理霍建寧、副董事總經理陸法蘭，以及螞蟻集團高級副總裁Douglas Feagin、首席財務官韓歆毅。

目前AlipayHK董事局成員維持不變，分別有螞蟻金服國際投資主管萬啓年、螞蟻集團國際事業群總裁趙穎，以及AlipayHK行政總裁、曾出任和記電訊 （00215） 營運總裁陳婉真，螞蟻一共佔2席，長和僅得1席。

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編輯：吳敏芳

港股 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻金服 支付寶 阿里巴巴 長和（00001）

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