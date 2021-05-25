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【港股市況】恒生指數高開49點　中生製藥績後升近5%、快手科技跌逾4%（不斷更新）

股市 09:24 2021/05/25

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港股市況不斷更新

美股周一延續升勢，美國新增確診人數創近一年新低、加上比特幣回穩，道指升186點。港股今早高開近50點。恒生指數開報28461點，升49點。恒生科技指數升0.1%，報7884點。中生製藥 （01177） 績後升近5%；快手科技 （01024） 績後跌逾4%；小米 （01810） 升逾2%；碧桂園服務 （06098） 跌逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【09：22】恒生指數開報28461點，升49點。恒生科技指數升0.1%，報7884點。中生製藥 （01177） 績後升近5%；快手科技 （01024） 績後跌逾4%；小米 （01810） 升逾2%；碧桂園服務 （06098） 跌逾1%。

【科興疫苗】中生製藥入股科興帶摯首季盈利倍升 推算科興單季賺近百億？

【快手業績】快手首季經調整虧損擴大至49億元 DAU逼近3億（第二版）

【09：13】期指開報28438點，升121點或0.4%。

【08：59】恒指黑期升約45點，報28447點；道指期貨升48點，報34400點。

【08：45】微盟折讓6.6%配股兼發行3億美元可換股債券

【08：20】Tesla馬斯克與比特幣礦商討論可再生能源使用　比特幣一度彈至近40000美元

【07：45】碧桂園服務折讓6%配售1.39億股兼發債　淨籌近155億元

【07：45】小米獲重新納入富時全球股票指數系列

【07：45】內地網傳「三不」政策　教育股驚現1折股

【07：45】港股ADR收報28422點，升9點或0.04%。滙豐 （00005） ADR折合報49.02元，升0.12元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報588.08元，升2.58元或0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股周一延續升勢，美國新增確診人數創近一年新低、輝瑞展開測試新冠疫苗加強劑，加上比特幣回穩，道指收報34393點，升186點；標指收報4197點，升41點；納指收報13,661點，升190點升1.4%，報34438點。

【開市9點半】碧桂園服務、微盟「抽水」逾160億　快手經調整虧損49億

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 港股ADR ADR 騰訊控股（00700） 期貨 恒生指數 滙豐控股（00005） 比特幣

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【ET開市直擊】碧桂園服務染藍前突配股 市場怎樣走（歡迎留言問股）
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