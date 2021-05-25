【港股市況】恒生指數高開49點　中生製藥績後升近5%、快手科技跌逾4%（不斷更新）

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【ET開市直擊】碧桂園服務染藍前突配股 市場怎樣走（歡迎留言問股）
美股周一延續升勢，美國新增確診人數創近一年新低、加上比特幣回穩，道指升186點。港股今早高開近50點。恒生指數開報28461點，升49點。恒生科技指數升0.1%，報7884點。中生製藥 （01177） 績後升近5%；快手科技 （01024） 績後跌逾4%；小米 （01810） 升逾2%；碧桂園服務 （06098） 跌逾1%。
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即市走勢︰
【09：22】恒生指數開報28461點，升49點。恒生科技指數升0.1%，報7884點。中生製藥 （01177） 績後升近5%；快手科技 （01024） 績後跌逾4%；小米 （01810） 升逾2%；碧桂園服務 （06098） 跌逾1%。
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【快手業績】快手首季經調整虧損擴大至49億元 DAU逼近3億（第二版）
【09：13】期指開報28438點，升121點或0.4%。
【08：59】恒指黑期升約45點，報28447點；道指期貨升48點，報34400點。
【08：45】微盟折讓6.6%配股兼發行3億美元可換股債券
【08：20】Tesla馬斯克與比特幣礦商討論可再生能源使用 比特幣一度彈至近40000美元
【07：45】碧桂園服務折讓6%配售1.39億股兼發債 淨籌近155億元
【07：45】小米獲重新納入富時全球股票指數系列
【07：45】內地網傳「三不」政策 教育股驚現1折股
【07：45】港股ADR收報28422點，升9點或0.04%。滙豐 （00005） ADR折合報49.02元，升0.12元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報588.08元，升2.58元或0.4%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美股周一延續升勢，美國新增確診人數創近一年新低、輝瑞展開測試新冠疫苗加強劑，加上比特幣回穩，道指收報34393點，升186點；標指收報4197點，升41點；納指收報13,661點，升190點升1.4%，報34438點。
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責任編輯︰梁浩碩