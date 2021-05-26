【恒指夜期+ADR】夜期收市升16點　騰訊ADR靠穩　北水吸79億　32億掃騰訊（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股周五期指結算前，期指昨大挾升，反映炒家平倉，到結算前料窄幅走動，夜期靠穩，升16點，收報28910點，港股ADR偏軟，騰訊ADR及阿里巴巴美股較港低0.4%及0.6%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.90 -0.6% 百度美股 187.04 -0.2% 騰訊ADR 607.41 -0.4% 阿里巴巴美股 204.80 -0.6% 網易美股 177.71 -1.8%

北水淨流入78.6億元，交投活躍，買入及賣出成交達443億元，並發力買騰訊 （00700） 31.9億元，刺激騰訊無重大利好消息下，股價升24.5元或4.2%，收報610元，全日成交163.8億元；港交所 （00388） 亦吸8.8億元北水，帶動港股氣氛。

港股承接美股高開49點，其後走勢反覆向上，尾市升500點，升至28900點水平。恒生指數收報28910點，升498點，成交1679億元。恒生科技指數升1.6%，報8004點。港交所 （00388） 升逾5%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾4%；快手科技 （01024） 績後挫11%破底。

北水資金流向：

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即市走勢︰

【03：00】夜期升16點，收報28910點

【22：00】夜期升23點

【18：14】夜期升11點

【16：10】恒生指數收報28910點，升498點，成交1679億元。恒生科技指數升1.6%，報8004點。港交所 （00388） 升逾5%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾4%；快手科技 （01024） 績後挫11%破底。

【16：00】恒生指數U盤前升505點，報28917點。

【15：52】港交所 （00388） 升6%，高見477.8元，成交36.9億元。

【15：45】大市升500點，升至28900點水平。

【15：37】國壽 （02628） 、平保 （02318） 升逾2%；財險 （02328） 升1%；太保 （02601） 升逾6%。

【15：22】港股尾市升近500點，報28891點，升479點。

【15：16】藍月亮曾升逾10% 獲納富時羅素全球股票指數

【15：08】港交所 （00388） 尾市升5%，高見473元。

【15：02】內地股市造好，上證升2.4%；深證升2.3%；創業板指升2.8%。

【14：56】招行 （03968） 最新升近6%，升至70元水平，破頂高見70.3元。

【14：47】大市最新升約465點，報28877點，騰訊 （00700） 升逾4%，重上10、20天綫；港交所 （00388） 升逾4%，高見470元；小米 （01810） 升勢略為回順，最新升逾3%，報27.65元。

【14：39】金寶通 （00320） 升幅擴大至七成，破頂高見0.76元。

【14：36】港交所 （00388） 午後升逾4%，高見469元。

【14：29】快手科技 （01024） 午後跌逾11%，破底低見250元穿今早低位。

【14：25】招行 （03968） 升逾4%，破頂高見69.55元。

【14：13】發可換股債兼配股的微盟 （02013） 最新升5%，高見16.98元。

【14：12】陽光油砂 （02012） 最新升逾五成，破頂高見3.5元，暫為升幅最大股份。

【13：26】內地首批恒生科指ETF今上市、倉位普遍偏低 基金經理：科指是長期投資主題

【13：19】滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.1%，報48.85元。

【13：15】騰訊 （00700） 午後升幅進一步擴大至4.6%，高見613元。

【13：14】安踏 （02020） 升逾3%，破頂高見155.9元。

【13：08】新東方 （09901） 午後倒升4%。海淀教委澄清「教育機構暑期不許開課」為假消息。

【13：07】大市午後升400點，升至28800點水平；科指升1.5%。

【13：02】港股午後初段升約360點，報28771點；科指升1.3%，報7978點。

石SIR今日推介國壽

【12：00】恒生指數半日升358點，報28770點，成交853億元。恒生科技指數升1.1%，報7967點。小米 （01810） 升近半成；騰訊 （00700） 升逾4%重上600關；快手科技 （01024） 績後跌一成破底。

【11：50】港股中午收市前升約360點，報28771點；科指升1%，報7955點。

【11：42】合一投資 （00913） 升逾三成，破頂高見0.43元。合一投資公布，建議更改公司名稱為「港灣數字產業資本」。

【11：34】中國寶力科技 （00164） 今早破頂高見0.19元後，倒跌34%，低見0.086元，成交8373萬元。

【11：33】環亞國際醫療集團 （01143） 瀉近五成，低見0.237元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升1.6%；深證升1.5%；創業板指升1.9%。

【11：21】港交所 （00388） 最新升3.1%，高見464.8元。

【11：19】騰訊 （00700） 最新升幅擴大至逾4%，高見609.5元。

【11：07】陽光油砂 （02012） 升近三成，高見3元。

【11：00】騰訊 （00700） 最新升逾3%，高見606元。

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【10：56】港股升幅擴大至350點，報28762點；科指升0.7%，報7932點。

【10：41】小米升5%再試挑戰28元 2000沽盤排隊先行獲利

【10：41】大市升幅擴大至近300點。

【10：40】領展首次發行總值6.5億元的三年期人民幣債務票據 票面息率2.8厘

【10：23】小米 （01810） 升幅擴大至逾4%，高見27.9元。

【10：21】騰訊 （00700） 重上600元關口，最新報601.5元，升2.7%。

【10：18】農夫山泉 （09633） 曾升近6%，高見44.45元，最新升半成。

【10：16】中生製藥 （01177） 績後高開倒跌逾2%，低見8.76元，今早曾高見9.69元。

【10：15】快手科技 （01024） 跌幅擴大至一成，破底低見208.2元。

【10：14】港交所 （00388） 升近2%，高見458.6元。

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【10：10】長和支付寶香港股權進一步降至不足20% 螞蟻佔逾8成

【10：10】金斯瑞生物科技 （01548） 續回吐，股價跌近7%，低見24.9元。

【10：06】騰訊 （00700） 升逾2%，高見599.5元，再試600元關口。

【10：01】ATMX中，僅美團 （03690） 逆市跌0.8%，低見265.8元。

【09：58】中國寶力科技 （00164） 升三成，破頂高見0.19元。

【09：54】中遠海控 （01919） 逆市跌逾6%，低見15.52元。

【09：49】快手科技 （01024） 曾挫近一成，破底低見209.2元，成交8.9億元。

【09：47】新希望服務3658首掛 跌1.3%

【09：46】澳門昨日起發放5000元電子消費券啟動金，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 、美高梅 （02282） 升逾2%；永利 （01128） 、新濠 （00200） 升近2%；澳博 （00880） 升近1%。

【09：43】小米 （01810） 升幅擴大至逾3%，高見27.7元。富時羅素指出，小米將分兩階段納入全球股票指數系列（FTSE GEIS），以及相關市值加權指數。

【09：43】快手科技 （01024） 績後跌幅擴大至逾8%，破底低見212元。

【09：38】康希諾生物 （06185） 升逾4%；復星醫藥 （02196） 升逾5%；信達生物 （01801） 升逾3%。國家衛健委周一公布，截至5月23日，累計報告接種新冠病毒疫苗突破5億劑次。

【09：36】萊爾斯丹 （00738） 升近三成，破頂高見1.32元。萊爾斯丹年度扭虧，純利約1.1億元人民幣，派末期股息每股15港仙及末期特別股息35仙。

【09：35】金寶通 （00320） 發盈喜，料全年純利增最多6.7倍，股價急飈近五成，破頂高見0.68元。

【09：35】港股開市後初段升約200點，升至28600點水平；科指升近0.1%，報7883點。

【09：33】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.5%；騰訊 （00700） 升0.8%；美團 （03690） 跌1.2%；小米 （01810） 升逾2%。

【09：32】科濟藥業通過上市聆訊、今開始預路演 集資至少31億 新加坡GIC有份投資

【09：32】比特幣一度回升至近40000美元水平，火幣科技 （01611） 反彈逾8%，高見16.18元；歐科雲鏈 （01499） 升逾6%；雄岸科技 （01647） 升逾3%；美圖 （01357） 升1%。

【09：31】中生製藥 （01177） 開市後一度升7%，高見9.69元，最新升5.5%。

【09：29】新東方 （09901） 跌近14%，報72元破底。網傳北京市海淀區教委昨日下午開會，最遲7月底會有「假期不讓上課」、「培訓機構不讓上市」、「不讓做廣告」等「三不」政策。

【09：22】恒生指數開報28461點，升49點。恒生科技指數升0.1%，報7884點。中生製藥 （01177） 績後升近5%；快手科技 （01024） 績後跌逾4%；小米 （01810） 升逾2%；碧桂園服務 （06098） 跌逾1%。

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【09：13】期指開報28438點，升121點或0.4%。

【08：59】恒指黑期升約45點，報28447點；道指期貨升48點，報34400點。

【08：45】微盟折讓6.6%配股兼發行3億美元可換股債券

【08：20】Tesla馬斯克與比特幣礦商討論可再生能源使用 比特幣一度彈至近40000美元

【07：45】碧桂園服務折讓6%配售1.39億股兼發債 淨籌近155億元

【07：45】小米獲重新納入富時全球股票指數系列

【07：45】內地網傳「三不」政策 教育股驚現1折股

【07：45】港股ADR收報28422點，升9點或0.04%。滙豐 （00005） ADR折合報49.02元，升0.12元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報588.08元，升2.58元或0.4%。

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【07：30】美股周一延續升勢，美國新增確診人數創近一年新低、輝瑞展開測試新冠疫苗加強劑，加上比特幣回穩，道指收報34393點，升186點；標指收報4197點，升41點；納指收報13,661點，升190點升1.4%，報34438點。

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責任編輯︰梁浩碩