  • 30°C
香港時間 : 2021525日 (二) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指夜期】北水吸79億　32億掃騰訊　股價勁升4%　恒生指數升498點（不斷更新）

股市 18:12 2021/05/25

分享：

港股市況不斷更新

北水淨流入78.6億元，交投活躍，買入及賣出成交達443億元，並發力買騰訊 （00700） 31.9億元，刺激騰訊無重大利好消息下，股價升24.5元或4.2%，收報610元，全日成交163.8億元；港交所 （00388） 亦吸8.8億元北水，帶動港股氣氛。

港股承接美股高開49點，其後走勢反覆向上，尾市升500點，升至28900點水平。恒生指數收報28910點，升498點，成交1679億元。恒生科技指數升1.6%，報8004點。港交所 （00388） 升逾5%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾4%；快手科技 （01024） 績後挫11%破底。

北水資金流向：

    點擊圖片放大

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大
    +12
    +11

焦點新聞︰

【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）

【快手業績】快手1024績後遭多家券商下調目標價　股價跌逾一成創上市後新低（附目標價一覽）

【大行看法】安本姚鴻耀：第二季業績料成大市催化劑　薦四大投資主題

【疫苗接種】林鄭月娥：考慮讓公務員打疫苗後享額外假期　經濟誘因由政府提出或招反效果

即市走勢︰

【18：14】夜期升11點

【16：10】恒生指數收報28910點，升498點，成交1679億元。恒生科技指數升1.6%，報8004點。港交所 （00388） 升逾5%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾4%；快手科技 （01024） 績後挫11%破底。

【16：00】恒生指數U盤前升505點，報28917點。

【15：52】港交所 （00388） 升6%，高見477.8元，成交36.9億元。

【15：45】大市升500點，升至28900點水平。

【15：37】國壽 （02628） 、平保 （02318） 升逾2%；財險 （02328） 升1%；太保 （02601） 升逾6%。

【15：22】港股尾市升近500點，報28891點，升479點。

【15：16】藍月亮曾升逾10%　獲納富時羅素全球股票指數

【15：08】港交所 （00388） 尾市升5%，高見473元。

【15：02】內地股市造好，上證升2.4%；深證升2.3%；創業板指升2.8%。

【14：56】招行 （03968） 最新升近6%，升至70元水平，破頂高見70.3元。

【14：47】大市最新升約465點，報28877點，騰訊 （00700） 升逾4%，重上10、20天綫；港交所 （00388） 升逾4%，高見470元；小米 （01810） 升勢略為回順，最新升逾3%，報27.65元。

【14：39】金寶通 （00320） 升幅擴大至七成，破頂高見0.76元。

【14：36】港交所 （00388） 午後升逾4%，高見469元。

【14：29】快手科技 （01024） 午後跌逾11%，破底低見250元穿今早低位。

【14：25】招行 （03968） 升逾4%，破頂高見69.55元。

【14：13】發可換股債兼配股的微盟 （02013） 最新升5%，高見16.98元。

【14：12】陽光油砂 （02012） 最新升逾五成，破頂高見3.5元，暫為升幅最大股份。

【13：26】內地首批恒生科指ETF今上市、倉位普遍偏低　基金經理：科指是長期投資主題

【13：19】滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.1%，報48.85元。

【13：15】騰訊 （00700） 午後升幅進一步擴大至4.6%，高見613元。

【13：14】安踏 （02020） 升逾3%，破頂高見155.9元。

【13：08】新東方 （09901） 午後倒升4%。海淀教委澄清「教育機構暑期不許開課」為假消息。

【13：07】大市午後升400點，升至28800點水平；科指升1.5%。

【13：02】港股午後初段升約360點，報28771點；科指升1.3%，報7978點。

石SIR今日推介國壽

【12：00】恒生指數半日升358點，報28770點，成交853億元。恒生科技指數升1.1%，報7967點。小米 （01810） 升近半成；騰訊 （00700） 升逾4%重上600關；快手科技 （01024） 績後跌一成破底。

【11：50】港股中午收市前升約360點，報28771點；科指升1%，報7955點。

【11：42】合一投資 （00913） 升逾三成，破頂高見0.43元。合一投資公布，建議更改公司名稱為「港灣數字產業資本」。

【11：34】中國寶力科技 （00164） 今早破頂高見0.19元後，倒跌34%，低見0.086元，成交8373萬元。

【11：33】環亞國際醫療集團 （01143） 瀉近五成，低見0.237元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升1.6%；深證升1.5%；創業板指升1.9%。

【11：21】港交所 （00388） 最新升3.1%，高見464.8元。

【11：19】騰訊 （00700） 最新升幅擴大至逾4%，高見609.5元。

【11：07】陽光油砂 （02012） 升近三成，高見3元。

【11：00】騰訊 （00700） 最新升逾3%，高見606元。

【騰訊網易】86款國產遊戲獲發版號 騰訊《高能英雄》、網易《洪荒文明》上榜

【10：56】港股升幅擴大至350點，報28762點；科指升0.7%，報7932點。

【10：41】小米升5%再試挑戰28元　2000沽盤排隊先行獲利

【10：41】大市升幅擴大至近300點。

【10：40】領展首次發行總值6.5億元的三年期人民幣債務票據　票面息率2.8厘

【10：23】小米 （01810） 升幅擴大至逾4%，高見27.9元。

【10：21】騰訊 （00700） 重上600元關口，最新報601.5元，升2.7%。

【10：18】農夫山泉 （09633） 曾升近6%，高見44.45元，最新升半成。

【10：16】中生製藥 （01177） 績後高開倒跌逾2%，低見8.76元，今早曾高見9.69元。

【10：15】快手科技 （01024） 跌幅擴大至一成，破底低見208.2元。

【10：14】港交所 （00388） 升近2%，高見458.6元。

【港交所CEO】歐冠昇：香港是最國際中國城市　最中國的境外城市

【10：10】長和支付寶香港股權進一步降至不足20%　螞蟻佔逾8成

【10：10】金斯瑞生物科技 （01548） 續回吐，股價跌近7%，低見24.9元。

【10：06】騰訊 （00700） 升逾2%，高見599.5元，再試600元關口。

【10：01】ATMX中，僅美團 （03690） 逆市跌0.8%，低見265.8元。

【09：58】中國寶力科技 （00164） 升三成，破頂高見0.19元。

【09：54】中遠海控 （01919） 逆市跌逾6%，低見15.52元。

【09：49】快手科技 （01024） 曾挫近一成，破底低見209.2元，成交8.9億元。

【09：47】新希望服務3658首掛　跌1.3%

【09：46】澳門昨日起發放5000元電子消費券啟動金，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 、美高梅 （02282） 升逾2%；永利 （01128） 、新濠 （00200） 升近2%；澳博 （00880） 升近1%。

【09：43】小米 （01810） 升幅擴大至逾3%，高見27.7元。富時羅素指出，小米將分兩階段納入全球股票指數系列（FTSE GEIS），以及相關市值加權指數。

【09：43】快手科技 （01024） 績後跌幅擴大至逾8%，破底低見212元。

【09：38】康希諾生物 （06185） 升逾4%；復星醫藥 （02196） 升逾5%；信達生物 （01801） 升逾3%。國家衛健委周一公布，截至5月23日，累計報告接種新冠病毒疫苗突破5億劑次。

【09：36】萊爾斯丹 （00738） 升近三成，破頂高見1.32元。萊爾斯丹年度扭虧，純利約1.1億元人民幣，派末期股息每股15港仙及末期特別股息35仙。

【09：35】金寶通 （00320） 發盈喜，料全年純利增最多6.7倍，股價急飈近五成，破頂高見0.68元。

【09：35】港股開市後初段升約200點，升至28600點水平；科指升近0.1%，報7883點。

【09：33】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.5%；騰訊 （00700） 升0.8%；美團 （03690） 跌1.2%；小米 （01810） 升逾2%。

【09：32】科濟藥業通過上市聆訊、今開始預路演　集資至少31億　新加坡GIC有份投資

【09：32】比特幣一度回升至近40000美元水平，火幣科技 （01611） 反彈逾8%，高見16.18元；歐科雲鏈 （01499） 升逾6%；雄岸科技 （01647） 升逾3%；美圖 （01357） 升1%。

【09：31】中生製藥 （01177） 開市後一度升7%，高見9.69元，最新升5.5%。

【09：29】新東方 （09901） 跌近14%，報72元破底。網傳北京市海淀區教委昨日下午開會，最遲7月底會有「假期不讓上課」、「培訓機構不讓上市」、「不讓做廣告」等「三不」政策。

【09：22】恒生指數開報28461點，升49點。恒生科技指數升0.1%，報7884點。中生製藥 （01177） 績後升近5%；快手科技 （01024） 績後跌逾4%；小米 （01810） 升逾2%；碧桂園服務 （06098） 跌逾1%。

【科興疫苗】中生製藥入股科興帶摯首季盈利倍升 推算科興單季賺近百億？

【快手業績】快手首季經調整虧損擴大至49億元 DAU逼近3億（第二版）

【09：13】期指開報28438點，升121點或0.4%。

【08：59】恒指黑期升約45點，報28447點；道指期貨升48點，報34400點。

【08：45】微盟折讓6.6%配股兼發行3億美元可換股債券

【08：20】Tesla馬斯克與比特幣礦商討論可再生能源使用　比特幣一度彈至近40000美元

【07：45】碧桂園服務折讓6%配售1.39億股兼發債　淨籌近155億元

【07：45】小米獲重新納入富時全球股票指數系列

【07：45】內地網傳「三不」政策　教育股驚現1折股

【07：45】港股ADR收報28422點，升9點或0.04%。滙豐 （00005） ADR折合報49.02元，升0.12元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報588.08元，升2.58元或0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美股周一延續升勢，美國新增確診人數創近一年新低、輝瑞展開測試新冠疫苗加強劑，加上比特幣回穩，道指收報34393點，升186點；標指收報4197點，升41點；納指收報13,661點，升190點升1.4%，報34438點。

【開市9點半】碧桂園服務、微盟「抽水」逾160億　快手經調整虧損49億

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 港股ADR ADR 騰訊控股（00700） 期貨 恒生指數 滙豐控股（00005） 比特幣

上一篇文章

【新股IPO】普洛斯據報最快今年來港上市　集資最多156億元

下一篇文章

【大行報告】交銀國際：A股將呈機構化趨勢、長期增量來自公募基金　外資持股仍有提升空間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）