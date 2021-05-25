【配股潮】微盟配股發債合共集資47億元　騰訊參與配股、股價先跌後倒升5%

▲ 微盟配股連發可換股債集47億元 騰訊參與配股

微盟 （02013） 配股兼發行可換股債券（CB）。微盟公布，周一配售1.56億股，相當於經擴大已發行股本約6.4%，配售價每股15元，較微盟上日收市價16.06元折讓6.6%，籌集23.4億元，淨額為23.1億元。微盟公告中未有公布承配人名單，參考周一本報所得銷售文件，騰訊 （00700） 擬認購微盟是次配股最多20%，而微盟最終發行股數較銷售文件所列的1.3億股為多。

另外，微盟建議發行3億美元5年期零息可換股債券，相當於經擴大已發行股本的約4.6%，初步換股價為21元，較上日收市價溢價30.8%，所得款項總額將為3億美元（約23.3億港元），淨額約為2.9億美元。

微盟早市低見15.44元，其後倒升逾5%，微盟收報16.9元，升5.2%，成交16.6億元。

微盟指，配股及發債的所得款項淨額擬用於提升集團的全面研發實力、升級集團的營銷體系、為潛在戰略投資及併購補充資金、補充營運資金及一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩