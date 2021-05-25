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【Bitcoin】Tesla馬斯克與比特幣礦商討論可再生能源使用　比特幣一度彈至近40000美元

股市 08:18 2021/05/25

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【Bitcoin】Tesla馬斯克與比特幣礦商討論可再生能源使用　比特幣一度彈至近40000美元

特斯拉Tesla（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）於Twitter發文，表示與北美的比特幣礦商進行了交談。馬斯克指，他們致力發布現有可再生能源使用情況及未來使用計畫，並呼籲全球礦商這樣做，又稱礦商已作出具潛力的承諾。

受消息帶動，比特幣一度升至近40000美元水平，高見39966美元。早上7時47分，根據coindesk數據，比特幣報38911美元，24小時升近12%。以太幣報2649美元，升26.7%，狗狗幣報0.367788美元，升19.8%。

這是過去兩星期來，馬斯克至少第四條造成比特幣價格波動的推文，包括此前反口不接受比特幣、單字「Indeed」回應Tesla賣比特幣分析。Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley指，若市場繼續因馬斯克的推文而瘋狂波動，對這個資產類別將是很大的挫折，指因某個人的推文而波動，讓這類資產失去了正當性。

圖看近期馬斯克加密貨幣言論

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另外，馬斯克又呼籲大眾集思廣益，幫助狗狗幣發展。他指，若願意幫助開發狗狗幣，可於GitHub和Reddit上提交想法。

馬斯克此前「反口」，表示Tesla會暫停接受比特幣購買產品，因擔心比特幣挖礦和交易活動，會令化石燃料使用量迅速增加，消息觸發比特幣價格大跌。

【Bitcoin】Tesla反口拒接受買車、比特幣兩日累跌近10000美元　馬斯克再出口術狗狗幣升一成

【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla 比特幣

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