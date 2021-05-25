【配股潮】碧桂園服務折讓6%配股兼發債淨籌近155億元　股價逆市跌逾2%

▲ 【配股潮】碧桂園服務折讓6%配售1.39億股兼發債 淨籌近155億元

碧桂園服務 （06098） 將成為藍籌股，即宣布配股兼發債，淨籌近115億元。碧桂園服務配售1.39億股，相當於經擴大已發行股本4.35%，配售價75.25元，較碧桂園服務上日收市價80.5元折讓6%，籌集104.9億元。碧桂園服務逆市跌2.4%，收報78.15元，成交近23億元。

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另外，發行50.4億元的債券。按初始轉換價每股股份97.83元計算，並假設債券按初始轉換價獲悉數轉換，則債券將可轉換成5149.8萬股股份，佔擴大的公司已發行股本約1.65%，所得款項總額為50.4億元。

碧桂園服務指，配股所得款項淨額為104.2億元，而債券發行的所得款項淨額估計為約50億元，所得款項擬用作與集團主要業務相關的未來潛在收併購項目投資，商業管理服務、資產管理服務、生活服務類等新業務的拓展，及公司營運資金及企業一般用途。

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責任編輯︰梁浩碩