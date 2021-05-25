【教育股】北京市否認暑假不開課「三不」傳聞　新東方跌一成半倒升

▲ 【教育股】北京市否認暑假不開課「三不」傳聞 新東方倒升

教育中概股急瀉，網傳北京市海淀區教委昨日下午開會，隨着新的「雙減政策」（即減輕學生作業負擔，減輕校外培訓負擔）和「未保法」（《中華人民共和國未成年人保護法》）出台，最晚7月底會有「假期不讓上課」、「培訓機構不讓上市」、「不讓做廣告」等「三不」政策。

北京海淀區教委通過官方微信公眾號稱，近日網傳「北京市海淀區教委開會，教育機構暑期不許開課」消息不屬實，當地於5月23日召開工作會，對培訓機構的收費、廣告、宣傳、資金監管、合同、疫情防控等工作再次提出要求，但有個別培訓機構當事人未參與會議，僅循聊天內容作個人分析和推測。

隨北京市辟謠後，香港上市的教育股反彈，新東方在線 （01797） 升5%，新東方 （09901） 今早曾跌15%，最新倒升4%。

馬雲據報將辭任湖畔大學校長 未來或在校授課，可見【下一頁】

在傳聞熱傳期間，內地傳媒報道，已有在綫教育機構裁員，最早已於4月中旬開始。北京商報報道，新東方在線相關負責人回應，不存在集中裁員的動作或計劃，更無「各部門裁員指標」，公司確實存在季度性常規優化，也調整了中學事業部責任人。

美國上市的中資教育股普遍急挫1成以上，以年內高位計，前身為「跟誰學」的高途集團從高位累跌近9成，成為「1折股」。

股份 收市價

（美元） 變幅 年內高位

（美元） 累積變幅 高途集團（美：GSX）

前身為「跟誰學」 19.05 -12.0% 149.05

（1月27日） -87.2% 樸新教育（美：NEW） 1.97 -22.4% 9.17

（2月19日） -78.5% 美聯國際教育（美：METX） 0.9675 -32.3% 4.27

（2月5日） -77.3% 無憂英語

（51 TALK，美：COE） 10.21 -19.2% 29.6

（1月6日） -65.5% 好未來（美：TAL） 35.57 -17.1% 90.96

（2月16日） -60.9% 新東方（美：EDU） 9.07 -18.3% 19.97

（2月16日） -54.6% 有道（美：DAO） 21.85 -9.2% 42.17

（1月27日） -48.2%

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記者：譚志偉