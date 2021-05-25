【教育股】北京市否認暑假不開課「三不」傳聞　新東方跌一成半倒升

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教育中概股急瀉，網傳北京市海淀區教委昨日下午開會，隨着新的「雙減政策」（即減輕學生作業負擔，減輕校外培訓負擔）和「未保法」（《中華人民共和國未成年人保護法》）出台，最晚7月底會有「假期不讓上課」、「培訓機構不讓上市」、「不讓做廣告」等「三不」政策。
北京海淀區教委通過官方微信公眾號稱，近日網傳「北京市海淀區教委開會，教育機構暑期不許開課」消息不屬實，當地於5月23日召開工作會，對培訓機構的收費、廣告、宣傳、資金監管、合同、疫情防控等工作再次提出要求，但有個別培訓機構當事人未參與會議，僅循聊天內容作個人分析和推測。
隨北京市辟謠後，香港上市的教育股反彈，新東方在線 （01797） 升5%，新東方 （09901） 今早曾跌15%，最新倒升4%。
馬雲據報將辭任湖畔大學校長 未來或在校授課，可見【下一頁】
在傳聞熱傳期間，內地傳媒報道，已有在綫教育機構裁員，最早已於4月中旬開始。北京商報報道，新東方在線相關負責人回應，不存在集中裁員的動作或計劃，更無「各部門裁員指標」，公司確實存在季度性常規優化，也調整了中學事業部責任人。
美國上市的中資教育股普遍急挫1成以上，以年內高位計，前身為「跟誰學」的高途集團從高位累跌近9成，成為「1折股」。
|股份
|收市價
（美元）
|變幅
|年內高位
（美元）
|累積變幅
|高途集團（美：GSX）
前身為「跟誰學」
|19.05
|-12.0%
|149.05
（1月27日）
|-87.2%
|樸新教育（美：NEW）
|1.97
|-22.4%
|9.17
（2月19日）
|-78.5%
|美聯國際教育（美：METX）
|0.9675
|-32.3%
|4.27
（2月5日）
|-77.3%
|無憂英語
（51 TALK，美：COE）
|10.21
|-19.2%
|29.6
（1月6日）
|-65.5%
|好未來（美：TAL）
|35.57
|-17.1%
|90.96
（2月16日）
|-60.9%
|新東方（美：EDU）
|9.07
|-18.3%
|19.97
（2月16日）
|-54.6%
|有道（美：DAO）
|21.85
|-9.2%
|42.17
（1月27日）
|-48.2%
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記者：譚志偉