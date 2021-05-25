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【教育股│負面消息】內地網傳「三不」政策　教育股驚現1折股

股市 06:37 2021/05/25

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【教育股】內地網傳「三不」政策　教育股驚現1折股

教育中概股急瀉，網傳北京市海淀區教委昨日下午開會，隨着新的「雙減政策」（即減輕學生作業負擔，減輕校外培訓負擔）和「未保法」（《中華人民共和國未成年人保護法》）出台，最晚7月底會有「假期不讓上課」、「培訓機構不讓上市」、「不讓做廣告」等「三不」政策。

【下一頁】馬雲據報將辭任湖畔大學校長 　未來或在校授課

內地傳媒報道，已有在綫教育機構裁員，最早已於4月中旬開始。北京商報報道，新東方在線相關負責人回應，不存在集中裁員的動作或計劃，更無「各部門裁員指標」，公司確實存在季度性常規優化，也調整了中學事業部責任人。

中資教育股普遍急挫1成以上，以年內高位計，有股份已跌近9成，成為「1折股」。

股份 收市價
（美元）		 變幅 年內高位
（美元）		 累積變幅
高途集團 19.05 -12.0% 149.05
(1月27日)		 -87.2%
樸新教育 1.97 -22.4% 9.17
（2月19日）		 -78.5%
美聯國際教育 0.9675 -32.3% 4.27
（2月5日）		 -77.3%
無憂英語
（51 TALK）		 10.21 -19.2% 29.6
（1月6日）		 -65.5%
好未來 35.57 -17.1% 90.96
​​​​​​​（2月16日）		 -60.9%
新東方 9.07 -18.3% 19.97
​​​​​​​（2月16日）		 -54.6%
有道 21.85 -9.2% 42.17
​​​​​​​（1月27日）		 -48.2%

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記者：譚志偉

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