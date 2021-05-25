【教育股│負面消息】內地網傳「三不」政策　教育股驚現1折股

▲ 【教育股】內地網傳「三不」政策 教育股驚現1折股

教育中概股急瀉，網傳北京市海淀區教委昨日下午開會，隨着新的「雙減政策」（即減輕學生作業負擔，減輕校外培訓負擔）和「未保法」（《中華人民共和國未成年人保護法》）出台，最晚7月底會有「假期不讓上課」、「培訓機構不讓上市」、「不讓做廣告」等「三不」政策。

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內地傳媒報道，已有在綫教育機構裁員，最早已於4月中旬開始。北京商報報道，新東方在線相關負責人回應，不存在集中裁員的動作或計劃，更無「各部門裁員指標」，公司確實存在季度性常規優化，也調整了中學事業部責任人。

中資教育股普遍急挫1成以上，以年內高位計，有股份已跌近9成，成為「1折股」。

股份 收市價

（美元） 變幅 年內高位

（美元） 累積變幅 高途集團 19.05 -12.0% 149.05

(1月27日) -87.2% 樸新教育 1.97 -22.4% 9.17

（2月19日） -78.5% 美聯國際教育 0.9675 -32.3% 4.27

（2月5日） -77.3% 無憂英語

（51 TALK） 10.21 -19.2% 29.6

（1月6日） -65.5% 好未來 35.57 -17.1% 90.96

​​​​​​​（2月16日） -60.9% 新東方 9.07 -18.3% 19.97

​​​​​​​（2月16日） -54.6% 有道 21.85 -9.2% 42.17

​​​​​​​（1月27日） -48.2%

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記者：譚志偉