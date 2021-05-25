【美股收市】美新症近1年低 道指升186點 比特幣喘穩 納指漲1.4%

美國新增確診人數創近一年新低，加上輝瑞(Pfizer)展開測試新冠疫苗加強劑，目標是應對變種病毒，消息利好美股氣氛 ; 比特幣回穩帶動科技股向好，道指最多漲逾200點；納指升1.4%。

美股周一延續升勢，道指收報34393點，升186點；標指收報4197點，升41點；納指收報13,661點，升190點，報34438點。

微軟股價漲2.3%，為表現最強道指成份股；挪威郵輪公司宣布今夏重開美國業務，股價急升4.7% ; 太空旅遊公司維珍銀河載人太空飛行測試成功，股價飆27.6%。

大連萬達集團沽出美國戲院商AMC大部分持股並退出董事局，AMC股價急升13.3%。

比特幣喘穩，有「鱷王」稱號、對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里奧(Ray Dalio)稱，他偏向持有加密貨幣比特幣(Bitcoin)，而不是債券。Tesla的馬斯克再發聲，在法定和加密貨幣之間，會支持後者。

加密貨幣交易所Coinbase獲高盛予「買入」評級，股價升0.4%；持有不少比特幣的特斯拉（美：TSLA）升4.4%。

約翰霍普金斯大學的數據顯示，截至周日，美國過去7天每日新增確診人數降至2.6萬，是去年6月以來最低。

輝瑞公布，有600名志願者參與測試新冠疫苗加強劑，都是已接種兩劑疫苗超過6個月、年齡超過65歲的人士。本次研究目的是要確認結合式疫苗的安全性，以及20價肺炎球菌結合疫苗的有效性。

另一方面，投資者重點關注美國總統拜登將發佈的任內第一份財政預算案，另外美國即將發佈第一季度的GDP數據、核心個人消費支出價格（PCE）指數及消費者信心指數，有關數據相信會受到聯儲局重視。

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)認為，聯儲局目前未適宜開始討論縮減買債規模，但數個月後可能有需要探討「收水」行動，最終將會縮減現時每個月1200億美元的買債計劃。