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【美股收市】新症近1年低 道指升186點 比特幣喘穩 納指漲1.4%

股市 04:13 2021/05/25

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美國新增確診人數創近一年新低，加上輝瑞(Pfizer)展開測試新冠疫苗加強劑，目標是應對變種病毒，消息利好美股氣氛 ; 比特幣回穩帶動科技股向好，道指最多漲逾200點；納指升1.4%。
美股周一延續升勢，道指收報34393點，升186點；標指收報4197點，升41點；納指收報13,661點，升190點，報34438點。

微軟股價漲2.3%，為表現最強道指成份股；挪威郵輪公司宣布今夏重開美國業務，股價急升4.7% ; 太空旅遊公司維珍銀河載人太空飛行測試成功，股價飆27.6%。

大連萬達集團沽出美國戲院商AMC大部分持股並退出董事局，AMC股價急升13.3%。

比特幣喘穩，昨一度升至38,727美元。有「鱷王」稱號、對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里奧(Ray Dalio)稱，他偏向持有加比特幣，而不是債券。Tesla（美：TSLA）的馬斯克再發聲，在法定和加密貨幣之間，會支持後者。

加密貨幣交易所Coinbase獲高盛予「買入」評級，股價升0.4%；持有不少比特幣的Tesla升4.4%。
美國疫情大幅緩和，約翰霍普金斯大學的數據顯示，截至周日，美國過去7天每日新增確診人數降至2.6萬，是去年6月以來最低。
輝瑞公布，有600名志願者參與測試新冠疫苗加強劑，都是已接種兩劑疫苗超過6個月、年齡超過65歲的人士。本次研究目的是要確認結合式疫苗的安全性，以及20價肺炎球菌結合疫苗的有效性。

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)認為，聯儲局目前未適宜開始討論縮減買債規模，但數個月後可能有需要探討「收水」行動，最終將會縮減現時每個月1200億美元的買債計劃。

投資者重點關注美國總統拜登將發佈的任內第一份財政預算案，另外美國即將發佈第一季度的GDP數據、核心個人消費支出價格（PCE）指數及消費者信心指數，有關數據相信會受到聯儲局重視。

避險情緒降溫，投資者對原油需求前景保持樂觀，紐約油價升近4%，報66.05美元。倫敦布蘭特期油收市升2.9%，報68.37美元。

責任編輯：柯志宏

輝瑞 疫苗 疫情 達里奧 拜登 GDP 美國聯儲局 財政預算案 標準普爾500指數 比特幣

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