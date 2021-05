【WWDC21】蘋果全球開發者大會　6月8日舉行

蘋果(Apple)公佈,年度全球開發者大會的各項活動,包括 keynote 發佈會及 Platforms State of the Union將於6月8日舉行。



Apple Keynote 發佈會將於香港時間 6 月 8 日凌晨 1 時舉行,在 Apple Park 舉行的 keynote 發佈會將提供串流直播,並可在 apple.com/hk、Apple Developer app、Apple TV app 和 YouTube 觀看,並於直播結束後以自選播放形式提供。

Platforms State of the Union將於香港時間 6 月 8 日凌晨 5 時舉,主要會深入探索多個 Apple 平台的全新工具、技術和先進功能,幫助 Apple 開發者創作更精彩的 app。Platforms State of the Union 將透過 Apple Developer app 和 Apple Developer 網站串流直播。

在大會舉行前,Apple 將於 6 月 1 日揭曉 Swift Student Challenge 得獎名單。



