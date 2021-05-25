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【WWDC21】蘋果全球開發者大會　6月8日舉行

科技 00:23 2021/05/25

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蘋果(Apple)公佈，年度全球開發者大會的各項活動，包括 keynote 發佈會及 Platforms State of the Union將於6月8日舉行。

【App Store壟斷案】庫克親身回應對蘋果指控：IP需獲得回報

【iPod touch】蘋果新一代iPod touch渲染圖曝光　傳於本年秋季發布供5款顏色

Apple Keynote 發佈會將於香港時間 6 月 8 日凌晨 1 時舉行，在 Apple Park 舉行的 keynote 發佈會將提供串流直播，並可在 apple.com/hk、Apple Developer app、Apple TV app 和 YouTube 觀看，並於直播結束後以自選播放形式提供。       

Platforms State of the Union將於香港時間 6 月 8 日凌晨 5 時舉，主要會深入探索多個 Apple 平台的全新工具、技術和先進功能，幫助 Apple 開發者創作更精彩的 app。Platforms State of the Union 將透過 Apple Developer app 和 Apple Developer 網站串流直播。

在大會舉行前，Apple 將於 6 月 1 日揭曉 Swift Student Challenge 得獎名單。

【再破紀錄】BTS發表新歌破YouTube紀錄　24小時內錄得約1.13億次播放

Apple Watch支援Spotify離線播放功能　需升級至WatchOS 6.0或以上版本

責任編輯：梁巧恩

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