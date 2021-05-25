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【儲局官員】布雷納德：聯儲局加緊探索數字美元潛在發展

股市 00:10 2021/05/25

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布雷納德表示，聯儲局正在加緊研究和其他努力，以探索數碼美元的潛在發展。（法新社資料圖片）

美國聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)表示，愈來愈多的數字貨幣選擇，可能導致支付系統的「碎片化」，給家庭和企業帶來金融風險。

布雷納德在CoinDesk加密貨幣共識和區塊鏈會議上就數字貨幣發表演講，她概述聯儲局在探索數字版美元的潛在發展時，需要解決的主要政策問題。

她表示，作為世界儲備貨幣的發行國，在數字支付愈來愈普遍、其他國家開發可用於跨境滙款的數字貨幣的時候，美國必須高度參與，並確保美國民眾能夠獲得安全的央行資金。

布雷納德表示，在美國政府能夠推進具有包容性和安全性的數字貨幣之前，需要解決重大的政策問題和技術問題。她又指，政策制定者亦需要在開發數字貨幣方面取得平衡，令這種貨幣在為家庭提供私隱的同時，亦防止非法活動。

聯儲局主席鮑威爾上周表示，聯儲局將在今年夏天發布有關央行數字貨幣的研究論文，並尋求與廣大利益相關者的互動。他說，由於價格波動，加密貨幣尚未成為一種便捷的付款方式，並補充說，所謂的穩定幣（其價值與一種儲備貨幣掛鈎）可能會遭遇監管機構的更多審查。

布雷納德在演講中指出，新形式的民間貨幣可能以新的方式，將交易對手風險引入支付系統，這可能會引發消費者保護所面臨的威脅，甚至在更大範圍內帶來金融穩定風險。任何央行數字貨幣的設計，都應該是對貨幣和銀行帳戶的補充而不是取代。

【數字人幣】人行前行長周小川澄清 數字人民幣非取代美元地位

【數字貨幣】英財政部與英倫銀行成立小組 研究數字英鎊Britcoin

【美國聯儲局】鮑威爾：對央行數字貨幣　不必操之過急

編輯：李勝君

 

美股 數碼貨幣 區塊鏈 美國 銀行 美國聯儲局 金融 鮑威爾 美元

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