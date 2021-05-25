【騰訊網易】86款國產遊戲獲發版號 騰訊《高能英雄》、網易《洪荒文明》上榜　心動升近7%

▲ 86款國產遊戲獲准商業化，網易的《洪荒文明》上榜。

國家新聞出版署發放5月首批國產遊戲版號，86款遊戲獲准商業化，騰訊 （00700） 的《高能英雄》、網易 （09999） 的《洪荒文明》、心動公司 （02400） 的《籠中窺夢》上榜。本次獲得版號的幾乎全部為移動遊戲，其中24款為休閒益智遊戲。

心動公司現升6.7%，最新報61.75元；騰訊最新報612元，升4.5%；網易現跌0.4%，最新報179.1元。

《高能英雄》是以英雄聯盟為題材的策略類手遊，遊戲採用了Q版的形象，英雄卡通風格。《洪荒文明》則是網易推出的3D大世界策略戰鬥遊戲，以中世紀為背景，玩家可以建造基地收集資源發展壯大實力，率領士兵進行作戰。

網易首季經調整純利增2成勝預期 《哈利波特：魔法覺醒》料下半年推出【下一頁】

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編輯：陳健婷