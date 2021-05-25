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【開市9點半】碧桂園服務、微盟「抽水」逾160億　快手經調整虧損49億

股市 06:47 2021/05/25

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（1）上市公司趁高配股「抽水」，「準藍籌」碧桂園服務 （06098） 及「SaaS明星股」微盟 （02013） 配股兼發債，合共集資逾160億元。快手 （01024） 公布首季業績，經調整淨虧損擴大至約49億元。另外，發改委昨發文，指5部門聯合約談大宗商品重點企業穩價，續關注資源股表現。

【配股潮】「準藍籌」碧桂園服務折讓最多7.2%配售1億股兼發債　合共集資逾117億元

【配股潮】微盟配股集資近20億元折讓最多7.5%　騰訊認購20%、另發3億美元可換股債

即睇開市9點半重點：

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（2）快手平均日活躍用戶（DAU）逼近3億，平均月活躍用戶（MAU）則按年升5%至5.198億。創辦人、首席執行官宿華稱，無論DAU、MAU，還是用戶時長，未來仍有上升空間，現時99.3分鐘的用戶時長依然未到頂。

【快手業績】快手首季經調整虧損擴大至49億元 DAU逼近3億（第二版）

（3）醫藥孖寶業績，中生製藥 （01177） 首季盈利大升，料主要受惠科興利潤貢獻。石藥 （01093） 上季多賺27%。

【科興疫苗】中生製藥入股科興帶摯首季盈利倍升 推算科興單季賺近百億？

【業績│醫藥股】石藥上季多賺27%　大摩調升目標價至12.7元　股價全日升4%

（4）阿里巴巴  （09988）  雲端業務收入上季度按年增長37%，是公司2014年在美國上市以來最慢增速。

【阿里巴巴股價】阿里雲傳失大客字節跳動　被中國政府客戶冷落（附短片）

（5）中移動 （00941） 公布募集資金用途和涉及投資額，涉及約560億元人民幣。按此估算，中移動A股發行價約58元人民幣，折合相當於70港元，較港股股價溢價約4成。

【中移動回A】中移動：發行A股後擬投資560億元人民幣　較港股具明顯溢價

（6）京東物流 （02618） 傳場外暗盤升59%。

【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）

（7）加密貨幣早前急插，滙豐  （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）受訪指「無計劃設立貨擬貨幣交易平台，抑或將虛幣如投資產品般向客戶出售」。

【Bitcoin】HSBC滙豐祈耀年向比特幣落閘「太波動、不透明」　滙豐無計劃設虛擬貨幣交易平台

【資產泡沫】諾貝爾經濟學獎得主席勒警告：美國股樓、加密貨幣市場泡沫

（8）濠賭股被降價，摩根士丹利報告指，雖然目前對該行業的需求仍然充滿信心，但就現時數據而言，仍未能預見全面復甦的具體時機。

【濠賭股】大摩下調多隻濠賭股目標價 澳門4月入境旅客達79.48萬人次

（9）最後輕鬆一下，正準備上市的譚仔，邀請了人氣玄學家七仙羽拍攝宣傳片，本周六更會於中環分店客串做譚仔姐姐​。

【譚仔上市】譚仔邀七仙羽客串譚仔姐姐​ 周六中環店現身

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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