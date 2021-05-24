【大行點睇】一文看盡 騰訊阿里京東上季績後 大行最新評級和目標價

內地大型科企騰訊(00700)、京東集團(09618)和阿里巴巴(09988)在反壟斷監管風潮下，相繼公布季度業績。騰訊及京東分別受益於遊戲及網購業務續有好表現之下，盈利分別按年增長22%和33%。至於阿里雖受累巨額罰款，上季虧損55億人民幣，惟基礎盈利仍按年增18%。

【恒指季檢】上市8年累升8倍 藍籌新貴信義光能靠3大因素跑出 信義系一門4傑逐個捉 詳情請看【下一頁】

騰訊方面，大行績後幾乎一致維持對該股買入或跑贏大市的評級，僅得少數大行下調目標價。其中大和認為，騰訊加大投資有助建立增長引擎。野村亦指出，騰訊在全球遊戲市場的領導地位及建立的生態系統，為該股增添吸引力。

騰訊最新大行評級和目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

阿里方面，由於上年度盈利受累巨額罰款導致盈利放緩，雖被不少大行下調目標價，亦仍維持其買入評級。星展及中金同樣認為，阿里今年度加大投資的積極策略，都有助長遠發展並建立價值。富瑞亦看好阿里，最終業務能覆蓋10億名內地消費市場活躍用戶的目標。

阿里最新大行和目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

至於京東，由於創出可觀增長，績後更被大和上調目標價。高盛在多種類消費品的網購市場都位居前列。加上本身擁有物流業務，透過旗下倉庫可加快產品直接銷售。

京東最新大行評級和目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機