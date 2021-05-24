▲ 【美國制裁】任正非：美國難以打壓軟件發展 華為要「扎到根，捅破天」

華為被美國封殺，除無法參與多個國家的5G網絡建設外，手機業務亦因缺少晶片而受重傷。華為創始人任正非早前在公司內部會議表示，要聚焦發展軟件領域，因為軟件發展基本不受美國控制，有較大獨立自主權，可以「扎到根，捅破天」。

根據路透獲得的一份華為4月座談會紀要，任正非指，在純軟件領域，華為要敢於領先世界；在軟硬件結合的地方，重點提升軟件，以軟補硬。他強調華為有充足的資金支持，在物力、人力上敢於投入。

多次傳出華為有意造車，但華為嚴詞否認｜詳見【下一頁】

任正非稱，華為要在全世界組建突擊隊，繼續擴大在俄羅斯、東歐等國的投資，突破軟件的關鍵理論障礙。他強調，要善用全球先進的科技力量，不要對可獲得的先進思想和前沿技術視而不見。

任正非提到：「在我們的先進硬件短期難於獲得製造的客觀情況下，我們還能不能在軟件上做出一些改進，減少一些消耗，從而使我們在嵌入式系統、智能終端、企業IT等領域也能站穩腳跟呢？」

他認為，當中國擁有自己的商業主張和技術主張，除了可鞏固中國市場，亦可望進入歐洲市場，「當我們佔領歐洲、亞太、非洲後，如果美國標準不與我們融合，我們去不了美國，那美國也進入不了我們的地盤」。

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編輯：謝智聰