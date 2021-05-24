  • 30°C
香港時間 : 2021524日 (一) 22:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國制裁】任正非：美國難以打壓軟件發展　華為要「扎到根，捅破天」

Hot Talk 22:07 2021/05/24

分享：

【美國制裁】任正非：美國難以打壓軟件發展　華為要「扎到根，捅破天」

華為被美國封殺，除無法參與多個國家的5G網絡建設外，手機業務亦因缺少晶片而受重傷。華為創始人任正非早前在公司內部會議表示，要聚焦發展軟件領域，因為軟件發展基本不受美國控制，有較大獨立自主權，可以「扎到根，捅破天」。

根據路透獲得的一份華為4月座談會紀要，任正非指，在純軟件領域，華為要敢於領先世界；在軟硬件結合的地方，重點提升軟件，以軟補硬。他強調華為有充足的資金支持，在物力、人力上敢於投入。

多次傳出華為有意造車，但華為嚴詞否認｜詳見【下一頁】

任正非稱，華為要在全世界組建突擊隊，繼續擴大在俄羅斯、東歐等國的投資，突破軟件的關鍵理論障礙。他強調，要善用全球先進的科技力量，不要對可獲得的先進思想和前沿技術視而不見。

任正非提到：「在我們的先進硬件短期難於獲得製造的客觀情況下，我們還能不能在軟件上做出一些改進，減少一些消耗，從而使我們在嵌入式系統、智能終端、企業IT等領域也能站穩腳跟呢？」

他認為，當中國擁有自己的商業主張和技術主張，除了可鞏固中國市場，亦可望進入歐洲市場，「當我們佔領歐洲、亞太、非洲後，如果美國標準不與我們融合，我們去不了美國，那美國也進入不了我們的地盤」。

相關文章：內媒：華為內部宣布最新人事調整　免去余承東的華為雲CEO職位

【華為手機】華為傳與Leica分手、P50系列手機或成告別作　小米、榮耀、Sharp有機成新合作對象

編輯：謝智聰

硬件 任正非 東歐 晶片 軟件 歐洲市場 中國市場 華為

上一篇文章

【美股開市】納指升幅擴至近1.4%　FB、Google逼歷史高位（不斷更新）

下一篇文章

【快手業績】快手首季經調整虧損擴大至49億元 DAU逼近3億（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清