郵輪公海遊計劃在暑假中後期開通 參加市民須已接種新冠疫苗

疫情漸見放緩，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，港府正與郵輪營運商商討推出「公海遊」，參加市民必須已接種新冠疫苗，計劃在暑假中後期開通。

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郵輪將由香港出發，到公海再折返，不會停留在其他地方，降低疾病傳播風險。邱騰華指，「公海遊」的大前提是做好安全及防疫措施，由於服務員來自世界各地，病毒檢測和適當隔離工作以及疫苗接種會更爲嚴謹。

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邱騰華表示，政府願意與商界一起推廣打疫苗，歡迎個別機構和企業鼓勵員工接種疫苗，讓出行和經濟活動加快恢復。

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責任編輯：梁翠麗