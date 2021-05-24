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郵輪公海遊計劃在暑假中後期開通 參加市民須已接種新冠疫苗

環球政經 20:34 2021/05/24

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疫情漸見放緩，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，港府正與郵輪營運商商討推出「公海遊」，參加市民必須已接種新冠疫苗，計劃在暑假中後期開通。

【虛擬銀行】livi bank開業一周年 存款額達9億 最快年推出財富管理產品：【下一頁

郵輪將由香港出發，到公海再折返，不會停留在其他地方，降低疾病傳播風險。邱騰華指，「公海遊」的大前提是做好安全及防疫措施，由於服務員來自世界各地，病毒檢測和適當隔離工作以及疫苗接種會更爲嚴謹。

【恐怖天災】剛果共和國火山爆發 逾200萬人受影響：【下一頁

邱騰華表示，政府願意與商界一起推廣打疫苗，歡迎個別機構和企業鼓勵員工接種疫苗，讓出行和經濟活動加快恢復。

 

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責任編輯：梁翠麗

疫情 疫苗 邱騰華 郵輪

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