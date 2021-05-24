【升學就業】教育局舉辦「多元出路網上資訊SHOW 2021」 提供升學就業輔導

教育局將於5月28日及29日舉辦「多元出路網上資訊SHOW 2021」，展覽會以網上平台的形式舉行，協助中學畢業生為未來鋪路。

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教育局發言人今日（24日）表示，展覽將透過一站式網上平台，提供各類型出路的最新資訊及升學就業輔導，讓中學畢業生在自己的升學途徑及就業出路方面作好充足的規劃，同時歡迎其他學生、家長以及教師參與。發言人又指，約30間院校和機構於展覽會展示網上攤位，介紹經本地評審的專上課程（包括獲納入政府各項資助計劃的課程和職業專才課程）、毅進文憑課程，以及介紹相關資訊平台包括經評審專上課程資料網、專上課程電子預先報名平台、自資專上教育資訊平台及資歷架構等，供畢業生參考。

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參加者可瀏覽「多元出路網上資訊SHOW 2021」網站，無須預先登記。網上展覽平台將開放至8月12日，而有興趣人士可在網上重溫展覽及講座內容。

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責任編輯：羅浩濂