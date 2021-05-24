【App Store壟斷案】庫克親身回應對蘋果指控：IP需獲得回報

▲ ​​​​​​​Tim Cook在審訊強調，開發員和用戶的需求會發生衝突，但蘋果會將用戶放在第一位。

隨著Epic Games對蘋果的訴訟臨近結束， 蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）在審訊尾聲時為蘋果為期三週的證詞作總結，而過程中他與法官Yvonne Gonzalez Roger就蘋果公司的商業模式進行爭論。

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法官Yvonne Gonzalez Roger對蘋果提出多項疑惑。她質疑，為何開發人員不能使用其他付款方式來銷售額外付費內容，或者至少告訴用戶他們可以在其他地方進行交易。 而蘋果行政總裁Tim Cook 回應，「如果我們允許人們那樣做，我們將放棄我們在知識產權上的總回報。」蘋果一直強調，其收費在維護App Store和iOS平台方面所做的工作，但Epic Games等公司卻想從中白白獲利。

其後，Tim Cook亦對蘋果從遊戲產業獲得不成比例的收益的論點作出回應，「我們需要在IP上獲得回報。我們創造與維護15萬個APIs、眾多開發者工具，以及營運用作處理這些交易的顧客服務。」

法官又提出，蘋果最近對App Store開發者的降價並非出於競爭，而是在於監管和訴訟。Tim Cook回應，在蘋果將某些佣金降低到15％之後，Google亦做了同樣的事情，表明行業之間存在競爭。但是，Rogers對此觀點不置可否，認為蘋果減價並非競爭的結果。

Tim Cook最後強調，開發員和用戶的需求會發生衝突，但蘋果會將用戶放在第一位。而他亦承認，他沒有定期進行有關開發人員滿意度的調查。

據外媒The Verge報道指出，法官與Tim Cook的對話不一定反映最終判決結果，但認為她正在認真考慮Epic Games方的論點，即蘋果對iOS的某個特定部分擁有過多的控制權。

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責任編輯：張凱琳