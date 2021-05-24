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【恐怖天災】剛果共和國火山爆發 逾200萬人受影響

環球政經 19:47 2021/05/24

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非洲國家剛果民主共和國東部的尼拉貢戈發生火山爆發，政府實施緊急疏散計劃，疏散在火山附近的戈馬市居民，估計有近200萬人受影響。

【天文現象】本周三迎接全年最大的超級月亮 天文台「教路」何為最佳賞月之處 【下一頁

火山於當地星期六晚爆發，大量熔岩噴發並流向距離約10公里的戈馬市，城市上空呈現一大片橙色岩漿，亦有大量硫磺氣味，全市地區更出現停電，連接戈馬與其他城市的一條高速公路亦被岩漿包圍，並以分支形狀流向鄰國盧旺達。

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官員表示現時情況持續惡化，熔岩已流經戈馬市並向機場前進，更有可能流向基伍湖。住在戈馬市的民眾指，火山爆發後天空一片紅色，而空氣亦滲著濃烈的硫磺氣味，肉眼更能夠見到火山口所發出的巨大火焰，幸好火山爆發後並無產生地震。

維珍銀河首次成功載人太空飛行 太空旅行商業化重要一步 【下一頁

 

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責任編輯：羅浩濂

天氣 非洲 機場 盧旺達 剛果民主共和國 剛果共和國 火山爆發

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