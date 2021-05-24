【恐怖天災】剛果共和國火山爆發 逾200萬人受影響

非洲國家剛果民主共和國東部的尼拉貢戈發生火山爆發，政府實施緊急疏散計劃，疏散在火山附近的戈馬市居民，估計有近200萬人受影響。

【天文現象】本周三迎接全年最大的超級月亮 天文台「教路」何為最佳賞月之處 【下一頁】

火山於當地星期六晚爆發，大量熔岩噴發並流向距離約10公里的戈馬市，城市上空呈現一大片橙色岩漿，亦有大量硫磺氣味，全市地區更出現停電，連接戈馬與其他城市的一條高速公路亦被岩漿包圍，並以分支形狀流向鄰國盧旺達。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

官員表示現時情況持續惡化，熔岩已流經戈馬市並向機場前進，更有可能流向基伍湖。住在戈馬市的民眾指，火山爆發後天空一片紅色，而空氣亦滲著濃烈的硫磺氣味，肉眼更能夠見到火山口所發出的巨大火焰，幸好火山爆發後並無產生地震。

維珍銀河首次成功載人太空飛行 太空旅行商業化重要一步 【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂