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【恒指季檢】上市8年累升8倍 藍籌新貴信義光能靠3大因素跑出 信義系一門4傑逐個捉

股樓投資 20:49 2021/05/24

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恒指新一輪季檢結果公布，其中最令市場嘩然的結果莫過於，太陽能玻璃生產商信義光能(00968)意外壓倒京東集團(09618)、李寧(02331)等潛在熱門，奪得恒指成分股其中一個席位。這隻新能源股於2013年底分拆自信義玻璃(00868)，去年起股價突然發力，今年初最高一度見24.8元。該股近期雖自高位回吐，現價13.12元仍較2013年上市首日收市價1.42元，累漲逾8倍。最新的市值亦超越千億元，抵達進軍恒指的基本門檻。

【恒指季檢】比亞迪碧服信義光能染藍 恒指成分股數目增至58隻  詳情請看【下一頁

信義光能股價跑出，全憑三大因素。首先，包括內地在內的不少地區為降空氣污染，近年推出光伏項目及產品，推動太陽能玻璃的需求。與此同時一場疫情影響各地廠房開工進度，太陽能玻璃在供不應求的情況下，去年價格大幅上升，直接利好全球最大太陽能玻璃,生產商信義光能。第二，內地推出環保國策，爭取2060年碳中和，令市場憧憬信義光能的產品銷情，可憑藉國策延續升勢。第三，信義光能去年亦成功分拆太陽能發電站資產信義能源(03868) ，取得更多資金投資本業，並且釋放價值。

有趣的是，先一步登上藍籌的信義光能並非全系地位最高的一間企業。整個信義系合共有4隻股份在港上市。

信義系4大股份一覽：

    點擊圖片放大
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[異動股 ]保利協鑫稱 抵押協鑫新能源近9億股遭接管 後者半日挫近8%   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

信義光能（00968） 港股

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