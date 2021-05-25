【樓市現象】公屋家庭用綠表資格 452萬元購裕東苑3房 成功晉身業主

新一期綠置居於上周五（21日）起派發申請表，今期除推售鑽石山啟鑽苑、柴灣蝶翠苑及青衣青富苑共逾2一600個單位，亦首次推售約800伙租者置其屋計劃回收單位，於本周五（28日）開始接受綠表人士申請，為居住在公屋的綠表人士提供一個上車機會。日前市場也錄得綠表戶透過居二市場成功上車的個案。

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中原地產資深分區營業經理陳偉業表示，東涌區入市氣氛持續暢旺，居屋交投亦造好。裕東苑月初至今錄得3宗成交，已追平上月全月。分行新近促成裕東苑A座中層9室成交，實用面積646平方呎，屬三房一廁間隔，向東南，享山景，居二市場叫價520萬元，議價後以452萬元成交，平均實用呎價6,997元。

陳偉業表示，買家為公屋家庭，屬意上址間隔實用，加上鄰近港鐵站及商場，十分方便，見價錢合理，立即入市作新居。

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原業主於1997年8月以90.29萬元綠表形式購入單位，現轉手帳面獲利361.71萬元，單位24年間升值約4倍。陳偉業指，裕東苑本月3宗成交均屬居二市場成交，平均實用呎價約7,623元。

位於新界東涌達東路33號的裕東苑，設有5座，提供2,640伙，單位於1997年入伙，由屋苑前往港鐵東涌站只需4至5分鐘，交通尚算便利。

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記者：陳詠妍