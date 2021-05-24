【網上相簿】Google Photos存量即將設限　哪些網上相簿可取代？

▲ Google Photos存量即將設限，用戶達到15GB的儲存量後， 便需購買Google One服務，增加儲存量。

Google Photos一直向用户提供無限存儲空間，但6月起存量將設限，會與Gmail，Google雲端硬盤文件和其他儲存的數據一起計算，用戶達到15GB的儲存量後， 便需購買Google One服務，增加儲存量。不少網民都在積極尋覓其他提供照片儲存的服務，小編整理市場流行照片儲存服務的介紹，包括其收費及付費計劃內容。

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Google Photos

Google One的100GB的儲存空間收費為每月15港元，200GB的儲存空間則每月收取23港元。要留意的是，如果用戶參加新計劃，之前上傳的照片將不會計入15GB儲存量的限制。如果用户是Pixel所有者，就可以繼續上傳高質量的照片，不會受15GB容量限制。

iCloud Photos

iOS的用戶可以運用iCloud雲端照片作為照片的備份應用。所有iCloud用戶可以免費獲得5GB容量，其後50GB的價格為每月8港元，200GB的價格為每月23港元。

Flickr

Flickr提供了最多包含1000張照片的免費計劃。當中每張照片不得超過200MB，動態影像不算在不得超過1GB。如果想要無廣告、無限存儲的服務，用戶需要每月支付7.99美元(約港幣62元)或年度計畫每月支付5.99美元(約港幣46.5元)。

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責任編輯：陳泳如