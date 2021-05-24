【本地展覽】亞洲素食展6月10至13日舉行　展期增至4日展位增4成

▲ 亞洲素食展將於6月10至13日舉行，雲集超過600個素食、綠色生活、天然及有機的品牌低至半價。（亞洲素食展提供圖片）

第7屆亞洲素食展將於6月10至13日在灣仔會展舉行。今年展期首次增至4天，連同同場的樂活博覽，全場展位增加4成至近250個，雲集超過600個素食、綠色生活、天然及有機的品牌，現場活動大增至逾100個。

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展會繼續為觀眾帶來各種健康、素食及綠色生活產品。特色產品包括素零食如Chase Superwin的PigOut無豬成分豬皮零食、Veggie Plates 的「小炮竹」迷你春卷；方便餐如 Common Good的OmniEat 芝麻燒汁新肉絲米線、Sapori 的全天然即煮素食肉醬猫耳朵粉；營養豐富產品如 Organic MaMa的生酮天然有機果仁早餐等。

展商將推出不同折扣，最低達半價，包括藍莓、紅菜頭等多種蔬果的果蓉套裝原價$240，特價$120；ECOSELECTS 超濃縮抗敏環保洗衣紙買一送一等。

除了素食產品，現場有不少工作坊，由手沖咖啡、炒咖啡豆、純素朱古力製作，環保手作，到在家種植及精油製作等。

展會與20家素食餐廳合作，憑現場派發的著數攻略，於6月10至16日享受低至8折的素食餐廳折扣，包括素味謀麵、OVO Café、走肉‧朋友、Innoveggie、走肉蔬食研究所等。

亞洲素食展詳情（按此免費登記）

日期時間：

6月10至12日 11am – 8pm

6月13日 11am – 7pm

地點：香港會議展覽中心展覽廳3F

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責任編輯：朱悅瀅