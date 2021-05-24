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【單位圖輯】牽晴間單位光猛實用　破頂價637萬元易手　業主11年大賺417萬

股樓投資 19:27 2021/05/24

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樓市交投連月暢旺，不少屋苑錄得高價成交，創新高價的單位各有優點吸引買家承接。最近錄破頂成交的牽晴間，單位四正實用，採光良好，又望開揚園景，獲買家青睞承接。

單位客飯廳及景觀︰

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    +14
    +13

利嘉閣地產皇牌屋苑牽晴間A組分行高級經理羅富欽透露，粉嶺牽晴間8座中層F室，單位實用面積約428平方呎，兩房間隔，外望享內園景，日前以637萬元沽出。是次成交創屋苑同類型單位成交價新高，實用面積呎價約14,883元。

單位房間及廚廁︰

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    +12
    +11

據悉，原業主於2010年8月，以約220萬元購入上述單位，持貨至今11年，現轉手帳面獲利約417萬元或約1.9倍。

羅富欽補充，牽晴間本月至今錄得約7宗二手成交個案，平均成交呎價為14,883元。現時約有38個單位放售，最低叫價由560萬元起。

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 牽晴間 粉嶺 利嘉閣

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