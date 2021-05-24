【單位圖輯】牽晴間單位光猛實用　破頂價637萬元易手　業主11年大賺417萬

樓市交投連月暢旺，不少屋苑錄得高價成交，創新高價的單位各有優點吸引買家承接。最近錄破頂成交的牽晴間，單位四正實用，採光良好，又望開揚園景，獲買家青睞承接。

單位客飯廳及景觀︰

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

利嘉閣地產皇牌屋苑牽晴間A組分行高級經理羅富欽透露，粉嶺牽晴間8座中層F室，單位實用面積約428平方呎，兩房間隔，外望享內園景，日前以637萬元沽出。是次成交創屋苑同類型單位成交價新高，實用面積呎價約14,883元。

單位房間及廚廁︰

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

據悉，原業主於2010年8月，以約220萬元購入上述單位，持貨至今11年，現轉手帳面獲利約417萬元或約1.9倍。

羅富欽補充，牽晴間本月至今錄得約7宗二手成交個案，平均成交呎價為14,883元。現時約有38個單位放售，最低叫價由560萬元起。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機