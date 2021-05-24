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【Bitcoin】HSBC滙豐祈耀年向比特幣落閘「太波動、不透明」　滙豐無計劃設虛擬貨幣交易平台

股市 19:22 2021/05/24

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滙豐集團行政總裁祈耀年直言，並無計劃設立加密貨幣交易平台。（法新社圖片）

Bitcoin比特幣、Ethereum以太幣等虛擬貨幣逐漸走向主流，但近日面對中國、美國等監管風險，多種虛擬貨幣價格連日急瀉。HSBC滙豐 （00005） 集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）受訪時形容，虛擬貨幣價格太波動而且缺乏透明度，直言「無計劃設立貨擬貨幣交易平台，抑或將虛幣如投資產品般向客戶出售。

火幣科技跌近兩成　國務院打擊比特幣挖礦、火幣傳暫停內地礦機服務｜詳見【下一頁】

Tesla馬斯克出口術　將比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣價格舞高弄低｜詳見【下一頁】

隨著更多企業表態會接受比特幣等虛擬貨幣交易，虛擬貨幣備受追捧。祈耀年接受《路透》訪問時指，考慮到比特幣的波動性，不會視比特幣為一種資產類別，「若客戶想參與有關交易當然可以，但我們就不會在財富管理業務中，將比特幣當成一種資產般推廣」。

滙豐無意涉足　但對手花旗就傳出或進軍虛擬貨幣業務｜詳見【下一頁】

祈耀年續指，基於同樣的原因，滙豐同樣不會急於涉足穩定幣（stablecoins）。穩定幣，是一種與其他資產如美元掛鉤的數碼貨幣，以減低傳統虛擬貨幣的波動。

安盛AXA接受比特幣支付保費 ｜詳見【下一頁】

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編輯：趙穎妍

數碼貨幣 安盛 花旗銀行 財富及資產管理 產品 投資產品 虛擬貨幣 馬斯克 Tesla 滙豐控股（00005）

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