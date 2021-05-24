【兼職筍工】麥理浩夫人中心請客戶服務員 時薪60元 只需小六程度

今期《兼職筍工》是香港聖公會麥理浩夫人中心聘請兼職客戶服務員，時薪60元，工作時間為星期一至六上午9時至下午9時，而每週工作2天至4天，每天工作4-8小時，每週工作16小時，輪休制。

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主要職責：

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入職條件：

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申請須知：電郵(hr_ns@hk.skhlmc.org)或郵寄(葵涌和宜合道22號)履歷表給香港聖公會麥理浩夫人中心。如要索取收集個人資料聲明, 請與蔡女士(Email/Post)聯絡。值得注意的事，信封面請註明總幹事收，及申請職位編號。

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責任編輯：羅浩濂