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【bitcoin】比特幣曾重上38000美元現升11.4%　以太幣升23.5%報2407美元　高盛：以太幣將取代比特幣的加密貨幣「王者」地位

Hot Talk 22:44 2021/05/24

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高盛認為，現時市值約2500億美元的以太幣，很有可能會超越6600億美元的比特幣，成為加密貨幣的王者。

Bitcoin比特幣等加密貨幣上周大幅震盪，比特幣差不多從4月近65000美元的高位「腰斬」，以太幣則已從本月初的高位逾4000美元，回落逾五成。高盛認為，現時市值約2500億美元的以太幣，很有可能會超越6600億美元的比特幣，成為加密貨幣的「王者」。

據CoinDesk數據顯示，比特幣晚上重上38000美元關口，最新報37542.73美元，24小時內升幅達11.4%。以太幣則重上2400美元，現報2407.98美元，24小時內升幅達23.5%。

高盛指，隨去中心化金融應用的受歡迎程度提高，利用加密貨幣科技去建構金融工具，如債務、利息及取代銀行網絡的行徑，推動以太幣去年交易量大增，同時大多數不可替代的代幣（non-fungible tokens）都在以太幣的區塊鏈上發行，增加以太幣的用途。

諾獎得主克魯明指加密貨幣如龐氏騙局，詳見【下一頁】

「以太幣的生態系統支援智能合約，提供建構新平台的方案。」高盛稱，以太幣可在去中心化的平台上安全地貯存訊息，而且可被代幣化或進行交易，未來個人可通過以太幣貯存醫療數據，並將之售予製藥公司。

以太幣今年累升1000%

過去12個月，以太幣價格表現遠超比特幣，即使計入上周的大調整，以太幣仍升1000%，同期比特幣只升300%。

MyEtherWallet行政總裁Kosala Hemachandra指，與比特幣不同，比特幣前景仍不明朗，但以太幣不僅是一個有價值的代幣，而且任何人都可以在以太幣的區塊鏈上建構應用平台，即使以太幣價格短期大跌，無損其長遠發展，而且正逐步取代比特幣在加密貨幣市場的領導地位。

相關文章：【Bitcoin】內地再提打擊比特幣交易　比特幣反彈乏力一度跌穿35000美元（第三版）

相關文章：【Bitcoin】高盛王勝祖：大多金融機構視加密貨幣為「商品」非「金融資產」　因存天然劣勢

 

編輯：陳韻妍

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 區塊鏈 比特幣

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